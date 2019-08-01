美国幼儿园及中小学白人学生比例持续下降

新华社华盛顿7月31日电（记者刘阳 孙丁）美国皮尤研究中心7月31日发布报告说，美国幼儿园和中小学中白人幼儿和青少年比例持续下降，少数族裔比例持续上升，表明美国人口结构在进一步向多元化方向发展。

报告显示，2017年全美有18个州和首都华盛顿的幼儿园学童中拉美裔比例超过20%。而在2000年，全美仅有8个州的幼儿园拉美裔儿童比例超过20%，这反映出美国拉美裔人口比例持续上升。目前，拉美裔人口占全美人口18%左右。

报告还提及，在公立幼儿园和中小学就读的学童和学生中，白人比例持续下降。2014年，白人比例跌破50%。预计2019年秋季入学时，白人学童和学生占比约为47%，比1995年的65%有显著下降。拉美裔学童和学生占比28%，较1995年翻番；黑人占比15%，较1995年小幅下降；亚裔占比6%，比1995年4%略高。

报告还说，目前全美新生儿中白人占比略低于50%。

美国将于2020年进行十年一度的人口普查，族裔结构的变化预计会对人口分布等产生一定影响。

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