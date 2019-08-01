报告：英国最热10年全部在21世纪

新华社伦敦7月31日电（记者张家伟）英国气象局7月31日发布一份报告说，英国有气温记录以来的最热10年全部出现在21世纪，而最冷10年均在1964年前，这进一步表明气候变化的趋势。

这份名为《2018年英国气候状况》的报告显示，按照年平均气温从高到低，10个最热年份分别是：2014、2006、2011、2007、2017、2003、2018、2004、2002和2005年。而最冷的10个年份按照年平均气温从低到高依次是：1892、1888、1885、1963、1919、1886、1917、1909、1887和1962年。

据英国气象局介绍，此前的英国气候状况年度报告采用1910年以来的气温数据，而最新报告将气温记录进一步追溯至1884年。

英国气象局国家气候信息中心负责人马克·麦卡锡在一份声明中说，把气温记录向前追溯26年，有意思的是并没有在1884年到1910年间发现较暖年份，而是出现了不少寒冷年份，其中有好几个年份进入最冷10年的名单。

此外，英国也变得更湿润了。最新报告显示，与1961年到1990年期间相比，英国过去10年中夏季和冬季的潮湿程度分别增加了13%和12%。从英国周围的海平面平均高度来看，2018年和2015年并列达到1901年以来的最高值。

英国气象局7月29日还宣布，日前在剑桥一处地点记录到38.7摄氏度的高温，这是英国有官方记录以来的最高温度。

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