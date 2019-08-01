新华社柏林7月31日电（记者朱晟）德国联邦劳工局7月31日公布的数据显示，经季节调整后，德国7月份失业人数环比微增，但增幅低于市场预期。

统计显示，经季节调整后，7月份德国失业人数约为228.3万人，环比增加1000人；当月失业率为5.0%，与5月和6月的失业率持平，略低于今年3月和4月的历史低值4.9%。

德国联邦劳工局在一份声明中表示，受德国夏休季的影响，失业人数增加属于正常现象，不过，轻微增长的失业人数和减少的空缺岗位数显示出德国经济疲软正“触及”就业市场，但暂时并没有迹象表明德国就业市场出现了危机。

德国科隆经济研究所高级经济学家霍尔格·舍费尔表示，德国各大企业尽管仍在招人，但对新增劳动力的需求量正在减弱。当月空缺岗位数量同比减少超过2万个。

今年一季度，德国国内生产总值环比仅增长0.4%。下半年伊始，受国际贸易紧张局势、英国脱欧等外部因素影响，有德国经济学家担忧，德国经济提振依然无迹可寻。

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