经济日报：保持磋商积极势头 继续办好自己的事

第十二轮中美经贸高级别磋商7月30日至31日在上海举行，中美双方按照两国元首大阪会晤重要共识要求，坦诚、高效、建设性地深入交流了经贸领域共同关心的重大问题，并决定于9月在美举行下一轮经贸高级别磋商。

过去的两个多月，从5月初美方漫天要价使得磋商完全无法继续下去，到6月底出现转圜中美元首大阪会晤达成重要共识，再到如今磋商重启，可谓一波三折。此轮磋商前，中国企业采购美国农产品取得进展，同时美方宣布对110项中国输美工业品豁免加征关税，并表示愿意推动美国企业为相关中国企业继续供货，显示了双方落实大阪会晤共识的意愿。

贸易战从来没有真正的赢家。美方挑起的这场经贸摩擦对中美双方经济发展都带来了负面影响，也正给世界经济带来新的挑战。国际货币基金组织（IMF）最新一期《世界经济展望报告》将今明两年世界经济增速分别下调0.1个百分点，同时指出仍在升级的美国关税行动等不确定性反复冲击着商业信心和金融市场情绪，扰乱全球供应链并严重拖累全球经济增长。因此，当务之急，中美双方尤其需要认真落实两国元首大阪会晤达成的重要共识，通过不断释放诚意和善意，继续相向而行，在平等和相互尊重的基础之上推动问题的解决。

一年多来的实践证明，中方的应对始终如一。在应对美方单方面发起的中美经贸摩擦上，中方既表达了通过对话而不是单边措施解决问题的态度，也强调做好充分准备，有决心也有能力维护自身权益的立场。中方的反应冷静客观，体现了一贯的理性务实。这种态度和底气，表明中方时时刻刻保持战略定力，始终坚持自己的节奏不动摇，始终坚持走好自己的路，办好自己的事。

今年以来，我国国民经济延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，同时经济发展也面临新的风险挑战，国内经济下行压力加大，更需要增强忧患意识，把握长期大势，抓住主要矛盾，善于化危为机，办好自己的事。

从国内发展看，办好自己的事，就是要保持定力、站稳脚跟，在埋头苦干中增长实力，在改革创新中挖掘潜能，在积极进取中开拓新局。把亿万人民的智慧和创造力汇聚成无可比拟的发展力量，必定能够助推中国经济闯过各种难关、开辟新的天地、跃上新的台阶。

从对外开放看，办好自己的事，要在构建开放型世界经济中发展自己并战胜贸易保护主义。当前，我国正着力推动实施更开放的贸易、投资便利化措施，并进一步扩大服务贸易领域开放，同时为全国的深化改革探索新的路径，复制和推广新的经验，与世界各国汇聚新的利益共同点，这将成为中国与开放型世界经济联系的新枢纽。

当前，中美重启经贸磋商，对双方来说都是积极的一步，更是承前启后的一步，磋商的积极势头应当继续保持下去，这不仅有利于中美两国，也有利于世界经济。对中国而言，仍要坚持以开放促改革促发展，推动经济高质量发展，抓紧办好自己的事情，通过改革开放做大国内市场。这也是我们应对这场外部冲击的关键之所在。（经济日报 郭言）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)