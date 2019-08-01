【国际锐评】用平等和相互尊重把对话势头保持下去

第十二轮中美经贸高级别磋商周三（31日）在上海结束。两天时间里，双方按照两国元首大阪会晤重要共识要求，就经贸领域共同关心的重大问题进行了坦诚、高效、建设性的深入交流。双方还讨论了中方根据国内需要增加自美农产品采购以及美方将为采购创造良好条件。双方商定将于9月在美举行下一轮经贸高级别磋商。

这一成果来之不易。从2018年2月至今，中美双方共谈了十二轮，已取得很大进展，但也经历波折。特别是5月10日起美方对2000亿美元中国输美商品提高加征关税税率，违背两国元首通过磋商化解摩擦的共识，导致磋商进程严重受挫，也给世界经济造成冲击。国际货币基金组织近日发布最新一期《世界经济展望》报告，预测今明两年世界经济增速分别为3.2%和3.5%，较4月份的预测值均下调0.1个百分点。

历史与现实一再证明：贸易战没有赢家，合作是中美唯一正确的选择。6月底中美两国元首大阪会晤时同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商，推动问题的解决重回正轨。在此背景下，第十二轮中美经贸高级别磋商具有承前启后的意义：既是磋商中断两个多月后中美经贸团队首次面对面的对话，也承载着国际社会对中美通过磋商解决分歧的期待。

从本轮磋商结果来看，双方不回避敏感问题和棘手问题，在短时间内就彼此核心关切等大量议题交换看法，体现出解决问题和矛盾的务实态度。

同时，双方还讨论了农产品采购问题，中方将根据国内需要增加自美农产品采购，同时美方也要为采购创造良好条件。这显示出双方都有落实两国元首大阪会晤共识的意愿，表现出相向而行的合作态度。

在本轮磋商中，双方还商定将于9月在美举行下一轮经贸高级别磋商。据了解，在此之前，双方经贸团队工作层面将在8月份密集磋商。这说明双方都有意愿把对话的势头保持下去，并努力解决问题。

回顾一年多来中美经贸磋商历程，从阿根廷到大阪，两国元首在关键时刻举行的两次会晤，及时为中美经贸摩擦升级踩下刹车；从北京到华盛顿再到上海，双方经贸团队展开多轮磋商，博弈之激烈、谈判之艰难，为世界经贸谈判史上所罕见。正因如此，中美双方历经波折重新回到谈判桌前，确实很不容易，要用实际行动不断前行。

人们注意到，本轮磋商地上海是历史文化名城，中美47年前在此签署《上海公报》，开启中美关系正常化大门；上海也是中国对外开放的前沿窗口，4800多家美国企业深耕于此，获利巨大。现在，上海还是中美经贸磋商重回正轨的见证地。从上海出发，要把对话的势头保持下去，关键在于落实大阪会晤共识，坚持平等与相互尊重，照顾彼此合理关切。这是双方把握机遇的应有姿态。如果再搞极限施压老一套，只会令磋商再起波澜，不利于问题的解决。

作为负责任的世界第二大经济体，中方在中美经贸磋商大方向上始终向前看。双方在经贸领域的分歧和摩擦，最终需要通过对话和磋商来解决。当然，合作有原则，磋商有底线，在重大原则问题上中方决不让步。一年多来外界已经看到：中方对贸易战扛得住、耗得起。无论形势如何发展变化，中国都坚持做好自己的事情，坚定深化改革、扩大开放。这样的中国，将始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。（国际锐评评论员）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)