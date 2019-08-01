新华时评：上海再出发 始于诚践于行

新华社上海7月31日电 题：上海再出发 始于诚践于行

新华社记者韩洁、许晓青

31日下午，中断两个多月后重启的新一轮中美经贸高级别磋商在中国上海结束，双方按照两国元首大阪会晤重要共识要求，就经贸领域共同关心的重大问题进行了坦诚、高效、建设性的深入交流。双方同意，将于9月在美举行下一轮经贸高级别磋商。

这是自2018年2月以来的第十二轮中美经贸高级别磋商，也是两国元首大阪会晤决定重启经贸磋商后，双方经贸团队首次面对面沟通，具有承前启后的意义。

媒体镜头记录下的这一幕值得珍惜：30日晚的上海和平饭店，双方牵头人郑重握手。曾因5月美方加征关税搁浅的中美经贸高级别磋商，正在跨越隔阂，重新走向正轨。从5月磋商陷入僵局，到此番重新坐下来谈，并决定继续谈下去，这无疑让外界相信：从上海再出发，尽管未来磋商之路曲折复杂，但双方只要坚持在平等和相互尊重基础上解决具体问题，更加务实理性，就能推动中美经贸磋商不断向前。

从上海再出发，要更加辨明中美合作才能共赢的大棋局。47年前，中美正是在此发表了《上海公报》，标志着长达22年隔绝状态的结束和关系正常化的开始。中美建交至今，两国经贸领域虽历经风雨，但不断向前的势头始终未变。各方期待，中美双方能传承《上海公报》精神，以对话而非对抗方式化解经贸分歧，探寻合作共赢的正确相处之道。

从上海再出发，也要认清未来磋商路上的曲折复杂。融解冰冻、消除隔阂需要有个过程，近段时间美方一些人士时不时出现的施压杂音表明，从原则共识到达成协议必然是一个艰苦过程，走好未来磋商路需要更多时间、耐心和毅力，也考验着双方的政治智慧。

面向未来，中美双方皆要把握机遇，始于诚意的重启磋商路，关键要以实际行动落实好两国元首大阪会晤重要共识，才能推动磋商继续向前。要谈下去就必须重诺守信，也要坚守原则、底线，双方要在平等和相互尊重基础上相向而行，照顾好彼此核心关切。本轮磋商中，双方讨论了中方根据国内需要增加自美农产品采购以及美方将为采购创造良好条件，就是进一步释放诚意的务实之举。

此次选址经济“风向标”上海重启经贸磋商，本身也释放另一信号：中国经济基本面长期向好的趋势没有任何改变，即便外部形势趋紧、压力加大可能成为常态，但一年多的经贸摩擦已经证明中国有能力应对各种风险挑战。中国把自己的事情办好，就是对世界最大的贡献。

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