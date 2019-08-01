社评：中美建设性续谈，寻找走出僵局之路

第12轮中美经贸高级别磋商星期三在上海结束，中方发布的消息说，双方进行了“坦诚、高效、建设性的深入交流”。消息同时说，双方还讨论了中方根据国内需要从美国增加农产品采购，以及美方将为采购创造良好条件。双方下一轮磋商将于9月在华盛顿举行，但据本报了解，此前的8月双方将在工作层面密集磋商。

这是中美时隔近三个月举行的首次面对面高级别经贸磋商，在中方的通报公布几个小时后，白宫的声明也出来了，它没有与中方的通报“打架”，而是也谈到上海磋商的“建设性”。两个声音加在一起，显示双方重启对话的开局搞得还不错。双方对接下来加紧工作、力争实现突破抱有极大兴趣。

美方高度关切中方采购农产品的问题，这次磋商回应了美方的这一关切，但中方也强调了这一采购要根据中方的需求进行。中方从美国的采购要符合实际，这也是北京的核心关切之一。

美方要为采购创造良好条件，都有哪些所指呢？

众所周知，美国的农产品中国市场本来就需要，中国之所以前一阶段停止了采购，是对美方对中国搞极限施压的回应。中方一个多星期前就宣布要恢复采购美国农产品，被广泛视为在谈判恢复前对美释放善意。

释放善意可以是主动的，但是这样的释放如果能够持续下去，并且从展示善意变成一种常态，最重要的条件是美方也要不断与中国相向而行，也对中方持续释放善意，形成双方稳定的善意互动，直到最终将这样的良性互动用协议固定下来。

美方自贸易战以来把对华开展极限施压作为主要策略，美方需要取消或放松相关的压力，不断对中方采购美国农产品提供回报。那样将会形成中国持续增加购买美国农产品的良好条件，让农产品采购从两国斗争的焦点之一变成增加两国合作关系的强有力纽带。

双方将在一个多月后移师华盛顿举行第13轮磋商，一个多月的时间对双方团队进行技术层面的沟通来说很短，但对于维护中美关系的相对稳定来说，它又挺长的。双方需要在这期间增加互示善意，为下一轮磋商多积累一些互信，减少导致更多猜忌的摩擦，这对双方来说是不小的考验。

中美之间的各种问题在过去一两年里可以说已经充分发酵了，两国社会中彼此的抵触情绪在增加，但认为两国需要稳定彼此关系的理性也愈发突出、坚定。这个时候应当说两国政府有较大调整两国关系的空间，他们掌握着引导本国围绕贸易战舆论的主动性。

最近一段时间从华盛顿到北京都展现了一些缓和贸易冲突的灵活性，双方互示善意总的来说得到了两国社会的支持。美国一边反对和支持的声音都很鲜明，但支持的声音更加强大，也有更多、更真实的利益支撑，这对严肃的研究者来说一目了然。

中美经历了贸易上的冲突和较量，也有了对对方承受力及底线的充分试探，如果双方都有通过合理方式结束贸易战的诚意，那么未来一段时间应是一个值得认真利用的窗口期。当然了，双方也可以再多打一段时间，通过制造更多的社会疲倦来增加对达成协议的舆论期待，但那也将意味着更多经济损失和更大的政治风险。贸易战拖得越久越会是很难用手捧起来的刺猬。

第12轮经贸高级别磋商算是给出了一个不错的新开局，循着它的积极线索往前走，肯定要比从中寻找消极面并且跳下去是更具政治智慧的选择。我们愿意相信，中美都是大国，它们的前瞻力都能透过僵局看到大门在哪，同时它们永远都不缺少一把钥匙。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)