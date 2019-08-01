摆脱石油依赖！ 阿联酋加大投资旅游、工业和基建

阿拉伯联合酋长国为摆脱对石油产业的依赖，近年加大对旅游业、工业以及基础设施的资金投入。如今，这一海湾富国又出“大招”。

阿联酋首都阿布扎比30日启动一个6亿迪拉姆（约合1.63亿美元）规模的新基金，专门用于投资“超级大型活动”，以吸引全球娱乐和商业活动组织者前往助阵。

路透社报道，在阿联酋七个酋长国中，阿布扎比对旅游和娱乐领域的投资颇为大手笔、吸引全球不少游客，只是与迪拜相比仍然稍逊一筹。

阿布扎比文化和旅游部门官员赛义夫·赛义德·古巴什30日发布声明，说设立新基金旨在吸引“全球最好的娱乐和商业活动组织者……希望他们愿意把时间和精力投入到阿布扎比”。

这一新基金是阿布扎比投资与改革计划的组成部分，而整个改革计划的资金规模高达500亿迪拉姆（135.8亿美元）。

近年来，沙特阿拉伯、阿联酋等海湾国家着力推动经济多元化，力图摆脱对石油的依赖。（杨舒怡）【新华社微特稿】

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