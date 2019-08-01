王毅应询谈最新一轮中美经贸高级别磋商

新华社曼谷7月31日电（记者方栋 陈家宝）国务委员兼外交部长王毅31日在泰国曼谷同泰国外长敦会谈后共同会见记者时，应询就第十二轮中美经贸高级别磋商表示，这两天，中美团队重启了经贸问题磋商，这既是落实两国元首在大阪达成的重要共识，也是呼应国际社会的普遍期待。本轮磋商坦诚、高效并具有建设性，作为一个新进程的开始，迈出了重要一步。我们相信，只要双方真正本着相互尊重精神，切实进行平等磋商，照顾好彼此的合理关切，就能够最终达成一个互利双赢的协议。这不仅符合中美两国利益，也符合各国的共同利益。

王毅表示，中美经贸磋商的重启再次证明，不管两国之间有多么复杂的问题甚至尖锐的矛盾，双方还是需要，也应该坐下来进行面对面沟通，共同找到妥善解决问题的办法。此外，我们也要看到，中美之间并不只有问题，双方也有很多合作点。明天我和蓬佩奥国务卿有会面的计划，这是双方进行接触沟通的一次重要机会。希望双方都能本着坦诚和建设性态度，全面深入交换意见，既妥善处理分歧，也积极探讨合作，共同努力建设以协调、稳定、合作为基调的中美关系。

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