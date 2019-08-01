李克强栗战书分别会见哥伦比亚总统杜克

本报北京7月31日电 （记者赵成）国务院总理李克强31日下午在人民大会堂会见来华进行国事访问的哥伦比亚总统杜克。

李克强表示，哥伦比亚是中国在拉美地区的重要合作伙伴。建交39年来，两国关系保持健康稳定发展，务实合作持续加强，广泛惠及双方人民。习近平主席将同总统先生举行会谈，共同规划两国关系未来发展。中方愿继续同哥方巩固政治互信，加强发展战略对接，深化各领域务实合作，推动两国关系迈上新台阶。

李克强指出，中哥双方都致力于维护自由贸易。中方在对外经贸活动中从不刻意追求贸易顺差，而是秉持市场原则、商业规则开展公平、透明的互利合作。中方愿同哥方扩大双向投资，为双方企业赴对方国家合作提供更好营商环境，进口更多有竞争力的哥方优质产品，共同努力推动两国贸易结构更趋平衡。中方支持哥方为发展经济、促进国内和平进程所作努力。

杜克表示，哥中关系发展顺利，取得丰硕成果。哥伦比亚钦佩新中国成立70年来取得的巨大发展成就，坚定奉行一个中国政策，愿同中方密切各层级交往，深化务实合作，推动两国关系更好发展。

何立峰参加会见。

本报北京7月31日电 （记者赵成）全国人大常委会委员长栗战书31日在人民大会堂会见哥伦比亚总统杜克。

栗战书表示，建交以来，经过近40年发展，中哥关系站在新的历史起点上。两国关系的一个重要特点是，相互尊重彼此选择的发展道路，在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上相互支持。此次习近平主席与总统先生的会晤必将引领两国关系迈向更高水平。中国全国人大愿同哥国会一道，推进落实两国元首达成的重要共识，密切两国立法机构之间各层级、各专门委员会和友好小组的友好往来，加强立法工作和治国理政经验交流，为两国关系发展提供法律保障和支持。

杜克表示，我这次访华是为了同习近平主席一道，规划两国关系更美好的未来。哥方愿进一步深化双边各领域务实合作，积极参与共建“一带一路”，希望同中方密切立法机构往来，支持两国友好合作。

曹建明参加会见。

《 人民日报 》（ 2019年08月01日 03 版）

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