“开启探索中国文化的旅程”

比利时布鲁塞尔首都大区伊克塞尔市法语区图书馆举办书法工作坊期间，一些参与者展示自己的书法作品。

本报记者 任 彦摄

一手扶着一个红色灯笼，一手握着毛笔在灯笼上写“福”字，一位头发花白的比利时老人在中国老师的指导下学习书法，兴致盎然。比利时布鲁塞尔首都大区伊克塞尔市法语区图书馆近日举办书法工作坊，这是工作坊中的一幕。

书法工作坊是该图书馆暑期系列文化活动的一部分。“比利时民众大都选择在7、8月外出度假，但也有一些人因为身体等原因无法外出，为了让这些人也能拥有度假的心情，图书馆特地在这段时间安排一系列文化体验活动，免费请大家参与。”图书馆负责人伊赫玛·布雅提向本报记者介绍。

书法工作坊得到比利时法语布鲁塞尔自由大学孔子学院大力支持，该学院派出两名专业教师全程指导。在为期4天的活动中，学员们不仅了解了汉字的基本知识和书法、中国画的基本技法，还在宣纸、折扇、灯笼等不同载体上书写小篆、画梅兰竹菊，亲身体验中国书画艺术的独特魅力。

“汉字真是太神奇了，一个‘福’字有那么多讲究。”当地老人佩西·弗兰尼一边在写“福”字，一边感叹道，“毛笔这么软，但好的书法作品笔道却那么遒劲有力。”她一直很喜欢中国文化，看到这个书法工作坊的预告便马上报名参加。“中国书画艺术富有意境，引人思考，反映了中国文化的博大精深。”活动参与者很多是老年人，他们认为书法和中国画是心灵的艺术，对于修身养性很有益处。

工作坊中也有很多年轻人的身影。卡米尔·派塔是玛丽哈普斯翻译学院汉学系一年级学生，她对中国书画艺术非常痴迷，听说有这个书法工作坊的消息后便推迟了外出度假的计划。“中国历史悠久，文化灿烂，中国书画艺术亲近自然，饱含哲理，对于调整人与自然的关系具有启发意义。”她认为，通过学习和鉴赏中国书画艺术，可以更好地了解中国文化的精神内涵，“中国文化丰富了我的暑假生活”。

这是该图书馆第一次举办中国主题文化工作坊。“随着中国国际地位的日益提升，对中国文化感兴趣的比利时人越来越多。”布雅提说，“我们希望搭建一个平台，通过展示中国文化让普通民众更了解中国”。

举办此次书法工作坊，与布雅提个人的中国情结也有关系。她去过中国两次，中国之行给她留下了难忘的印象。“第一次到中国，我和朋友去了很多地方，发现中国到处是一派生机勃勃的景象，人们热情好客，我一下就爱上了那里。几年后我再次游历中国，在那里住了4个月。我想通过这次书法工作坊，引导民众开启探索中国文化的旅程。”

比利时法语布鲁塞尔自由大学孔子学院中方院长陆晓红表示，“中国热”正在从比利时大城市向中小城市传递，比利时很多地方的中学和社区都与她联系，希望合作开展中国文化活动。

（本报布鲁塞尔7月31日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月01日 03 版）

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