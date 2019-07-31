德国强调外交方式仍是缓解海湾紧张局势的优先选项

新华社柏林7月30日电（记者任珂 张远）德国外交部发言人布格尔30日说，德国坚持认为外交方式仍是缓解海湾地区紧张局势的优先选项，并表示不会参与美国对伊朗的极限施压。

布格尔是在当天德国政府例行记者会上作上述表示的。他说，德国正与英国和法国进行协调，以缓解现已非常危险的海湾局势。德法英三国的立场接近，即希望保持外交沟通，并利用外交渠道缓解紧张局势。

据德新社30日报道，美国已正式要求德国参与霍尔木兹海峡护航行动，并以此对抗伊朗的“挑衅行为”。

布格尔说，现在谈论德国会以什么形式支持或者参与海湾护航行动为时尚早。他说，德法英三国希望以欧盟的名义参与海湾地区事务，因此不会参与美国对伊朗实施的极限施压。他同时呼吁伊朗遵守伊核问题全面协议，并表示如果伊朗再次做出导致事态升级的行动，德法英三国将通过外交渠道作出回应。

近日，伊朗和英国互扣油轮，美国正在借口保卫海湾等重要海上通道拼凑所谓“护航联盟”，海湾局势日渐紧张。

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