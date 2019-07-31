德国消费者信心先行指数连续第三个月下降

新华社柏林7月30日电（记者朱晟）德国市场研究机构捷孚凯30日公布的报告预测，8月份德国消费者信心先行指数为9.7点，比7月份下降0.1点，环比连续第三个月下降。

报告显示，在反映德国消费者信心指数的三项指标中，经济前景指标和购买倾向指标均环比显著下降，仅收入预期指标环比上升5.3点，至50.8点。

捷孚凯专家罗尔夫·比尔克勒在声明中表示：“很明显，全球经济放缓、贸易冲突和英国脱欧对消费者信心的影响越来越大。”

报告还显示，内需是德国经济的重要支撑，对失业的忧虑持续增加是消费者信心的主要威胁，如果这种担忧趋势持续下去，当前强劲的消费需求将面临风险。

自1980年起，捷孚凯每月对大约2000名德国消费者进行信心指数问卷调查，该指数是预测经济走势和居民消费趋向的先行指标。

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