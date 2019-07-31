新华时评：真相面前，唱衰之声“不攻自破”

新华社上海7月30日电 题：真相面前，唱衰之声“不攻自破”

新华社记者韩洁

就在美方代表30日抵达上海参加第十二轮中美经贸高级别磋商之际，又有一些美方人士唱衰中国经济的论调跨洋飘来，俨然成为中美重启经贸磋商关键时刻的“不和谐声音”。中国经济表现如何，从来不是外人说不好就不好的，在事实真相面前，苍白无力的唱衰老调总是 “不攻自破”。

当美方高举关税“大棒”，一些人嘴里喊着“中国的情况非常糟糕”，甚至炮制“中国失去500万个就业岗位”虚假言论，这些只不过是长期以来一些国外机构或人士戴着有色眼镜看中国经济的一个缩影。这些人要么片面夸大中国经济发展中遇到的困难，要么熟视无睹中国经济发展的潜力和韧性。因此他们的错误言论，总是被事实证明是站不住脚的。

事实胜于雄辩。面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，中共中央政治局30日召开会议，在分析研究当前经济形势和经济工作时给出了明确判断——上半年经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，主要宏观经济指标保持在合理区间。

观察大国经济要看全局、辨大势，既要准确看待短期数据升降之“形”，也要准确把握经济长期向好之“势”，方能明晰方向，坚定信心。

那些质疑中国经济增速放缓之声，显然还是基于“以速度论英雄”的老调。实际上，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，上半年，中国GDP同比增长6.3%，城镇新增就业737万人，日均新设企业1.94万户，消费对经济增长的贡献率为60.1%，第三产业增长对GDP增长的贡献率达到60.3%……可以说，中国经济“稳”的格局依然牢固，“进”的态势更加鲜明。

回望新中国成立70年来，中国发展历经风风雨雨，有过不少质疑，也不乏各种唱衰的论调。但最终，中国交出一份份令世界惊艳的发展答卷，让不看好中国的人重新打量并尊重中国，根本原因就是始终坚信脚下的路，坚定办好自己的事。

正如此次中央政治局会议向世界释放的积极信号，即便当前发展面临新的风险挑战，国内经济下行压力加大，中国始终保持战略定力，不强调短期刺激政策，而是把结构调整和改革开放摆在更加重要的位置，彰显有力推动高质量发展的决心和信心。

同样，也希望那些一遍遍重弹唱衰老调的美方人士早点认清现实，理性看待中国经济长期向好的根本大势，把握来之不易的中美经贸磋商重启契机，拿出足够诚意和行动落实两国元首大阪会晤共识，与中方相向而行，这才是以对话而非对抗方式解决问题、携手实现合作共赢应有的姿态。

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