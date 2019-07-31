巴西监狱犯人内讧致死至少57人 祸起监狱帮派争斗

巴西北部帕拉州阿尔塔米拉市一座监狱29日发生骚乱，一些犯人点燃敌对帮派囚室，至少57人死亡。

【帮派争斗】

帕拉州政府在一份声明中说，骚乱大约早晨7时开始。帕拉州当地黑帮犯人点燃关押敌对帮派“红色司令部”犯人的囚室，触发骚乱。

帕拉州典狱长雅尔巴斯·瓦斯康塞洛斯说，火势迅速蔓延，燃烧数小时，狱警无法入内。死者多数葬身火海，16人遭斩首。两名监狱工作人员一度遭挟持，最终获释。

“这是一次有目标的袭击，”瓦斯康塞洛斯说，“是两个帮派之间的争斗，不是针对监狱系统的抗议或反抗。”他说事前没有收到可能发生暴动的情报，骚乱平息后发现多把简易刀具，没有枪支等其他武器。

“红色司令部”是巴西两大贩毒黑帮之一，以里约热内卢为据点，正寻求向巴西北部扩张。路透社报道，在巴西北部，监狱黑帮借贩毒壮大势力。他们从水路沿亚马孙河将毒品从哥伦比亚和秘鲁运至大西洋沿岸，随后销往非洲和欧洲。为争抢地盘，控制运毒线路，不同帮派时常冲突。

帕拉州西侧亚马孙州首府玛瑙斯5月发生多起监狱骚乱，致死55人。亚马孙州2017年多起监狱骚乱致死150人。

阿尔塔米拉市监狱由州政府直接管理。帕拉州检察官办公室向美联社记者证实，那座监狱去年一度遭囚犯纵火。帕拉州监狱部门说，将把46名在押人员转移到其他监狱，其中10人送往看守更加严密的联邦监狱。

【监狱超员】

美联社记者从巴西国家司法委员会获取一份报告，由阿尔塔米拉市一名法官递交，显示暴动监狱实际关押343人，而监舍最大容量是163人。这名法官在报告中写道，阿尔塔米拉市监狱整体状况“糟糕”。

巴西监狱超员现象严重。路透社报道，巴西监狱在押人员现有大约75万人，是30年前的8倍，全球排名第三。

瓦斯康塞洛斯在记者会上说，阿尔塔米拉市那座监狱没有超过政府设定的“过度拥挤”标准，“我们视超过最大容量210%为过度拥挤”。

巴西总统雅伊尔·博索纳罗承诺严厉打击犯罪，今年以来凶杀案数量大幅减少。不过，监狱暴力事件依然对公共安全构成挑战。博索纳罗政府提议州政府将毒贩头目移交联邦监狱关押，增加州立监狱数量。

巴西司法部长塞尔吉奥·莫罗2月发布打击犯罪法律草案，内容包括强化刑罚、隔离黑帮头目等。这项法案迄今在国会“排队”，缘由是政府试图优先推动有关养老金改革的法案。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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