德国对一极右翼组织展开调查

新华社柏林7月30日电（记者张远 任珂）德国联邦总检察院30日发表声明说，正在对涉嫌极右翼犯罪的组织“狼旅”成员进行调查。

声明说，警方当天在萨克森-安哈尔特州、黑森州、下萨克森州和北莱茵-威斯特法伦州搜查了6名嫌疑人和4名相关人员的住所。声明没有公布相关人员情况，但表示已对“狼旅”展开刑事调查。

根据这份声明，“狼旅”的目标是依照所谓“日耳曼的信条”来“恢复自由的祖国”，有实施暴力的可能。据悉，30日搜查行动中涉及的6名嫌疑人成立了该组织的武装分队“攻击队”。

今年6月初，德国黑森州卡塞尔行政区政府主席瓦尔特·吕布克遭枪击身亡。德国联邦总检察院随后表示，此案疑为极右翼所为。德国内政部长霍斯特·泽霍费尔6月20日说，德国必须加大打击极右翼活动的力度，尤其针对那些诉诸暴力的极右翼组织和个人。

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