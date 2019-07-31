习近平主席特使杨传堂出席密克罗尼西亚联邦总统就职仪式

新华社帕利基尔7月30日电 习近平主席特使、全国政协副主席杨传堂7月29日在帕利基尔出席密克罗尼西亚联邦新任总统帕努埃洛就职仪式，并于当日会见帕努埃洛总统。
杨传堂转达了习近平主席对帕努埃洛总统的诚挚问候，表示中方愿以今年中密建交30周年为契机，同密方一道落实好两国领导人重要共识，保持高层和各级别往来，积极拓展“一带一路”框架内务实合作，加强人文交流，推动中密相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系不断迈上新台阶，共同积极构建人类命运共同体。
帕努埃洛请杨传堂转达他对习近平主席的良好祝愿，表示密方感谢中方长期以来对密可持续发展提供的宝贵支持，将坚定恪守一个中国原则，深化两国传统友好和全方位合作，推动密中关系在未来30年继续迈上新高度。
出席总统就职仪式期间，杨传堂还会见了密联邦议长西米纳等政要。
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