俄罗斯成功发射一颗军民两用通信卫星

新华社莫斯科7月30日电（记者张骁）俄罗斯国防部30日发布消息说，当天发射的“子午线”军民两用通信卫星顺利进入预定轨道。
消息说，莫斯科时间30日8时56分（北京时间30日13时56分），“子午线”卫星搭乘“联盟-2.1a”型运载火箭，从俄西北部的普列谢茨克发射场发射升空。约9分钟后，火箭顶端安装的代号为“护卫舰”的上面级与“联盟-2.1a”型运载火箭第三级成功分离，几小时后，“子午线”卫星顺利进入预定轨道。
“子午线”卫星主要用于为途经北方海路区域的飞机、舰船提供与地面站点间的通信联络，以及扩展俄西伯利亚和远东北部的卫星通信。
“联盟-2.1a”属于“联盟-2”系列运载火箭，这是俄目前使用的主要运载火箭类型之一，它逐步取代了已服役多年的“联盟-U”运载火箭。
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