新华社北京7月30日电（全球热点）上任快一周，英国新首相的“脱欧”路走得怎么样？

新华社记者

自英国新首相约翰逊入主唐宁街10号以来，处于“脱欧”十字路口的英国下一步的走向一直是各方关注焦点。持强硬“脱欧”立场的约翰逊会把英国带向何方？他又会如何处理一度“陷入尴尬”的英美关系？

分析人士认为，如何摆脱“脱欧”困境、重塑与欧洲的关系是约翰逊面临的重大考验。英美两国互为重要盟友，英国在“后脱欧时代”寻求加强并维护英美“特殊关系”的方向不会作出改变。但鉴于英美之间在一些外交政策上存在分歧，约翰逊政府可能更倾向在美国和欧盟之间保持灵活性。

【新闻事实】

美国白宫新闻秘书29日发表声明说，美英领导人近日在沟通后表示，美英将继续加强“特殊关系”，特别是在英国“脱欧”之后立即拓展双边经贸联系的深度和广度。

“脱欧”是当前英国内政外交最大的政策焦点，现年55岁的约翰逊是“脱欧派”领袖，曾多次强调英国必须按期实现“脱欧”，即使代价是“无协议脱欧”。他在胜选后信誓旦旦地保证，英国会在10月31日的最后期限前“脱欧”，“没有如果，没有但是”。

英国内阁办公厅大臣迈克尔·戈夫28日在英国《星期日泰晤士报》发表文章说，英国新政府将依据“无协议脱欧”的“假设”开展运行，各部门将全力准备应对。

【深度分析】

有分析认为，约翰逊支持英国“无协议脱欧”的重要原因之一，就是可以与美国签署自由贸易协议。特朗普今年6月访问英国期间称相关谈判“已经开始”，并表示完全有可能在英国“脱欧”后与其签署一份“非常可观”的自由贸易协议。

中国国际问题研究院欧洲所专家张蓓认为，面对特朗普的“拉拢”，约翰逊自然不会拒绝，因为在“后脱欧时代”，英国十分需要美国方面的支持。

不过，这并不意味着约翰逊政府将一边倒投入美国的怀抱，而是更倾向在美国和欧盟之间保持灵活性。

一方面，英美两国要达成贸易协议并非易事，即便协议能够达成，也难以抵消“硬脱欧”给英国经济带来的诸多负面影响；另一方面，英美在一些外交问题上也存在分歧。例如英国在伊核协议问题上就更倾向于和欧洲盟友站在一起。

伦敦政治经济学院教授伊安·贝格在接受采访时表示，虽然约翰逊与特朗普关系紧密，但英美要走近，还需考虑“后脱欧时代”的英国与欧盟、中国等方的关系，因此最终结果很可能是约翰逊政府在国际问题上不会对特雷莎·梅政府的政策作出颠覆性改变。

【即时评论】

面对英国国内对“无协议脱欧”的巨大反对声，以及英国经济正因“脱欧”马拉松而遭遇严重损失的事实，在内政方面，约翰逊的“脱欧”任务面临很多棘手难题。

“脱欧”不仅是英国国内的事，而且涉及国际社会多方。在外交方面，约翰逊将面临协调各方立场和利益的难题。

【背景链接】

英国“脱欧”的最后期限原为今年3月29日，后因特雷莎·梅政府与欧盟达成的“脱欧”协议在议会下院连遭否决，英欧双方决定将这一期限延至今年10月31日。

尽管约翰逊此前多次表示将与欧盟就新的“脱欧”协议进行谈判，但欧盟坚称不会重新谈判。从目前情况分析，英欧要在10月31日前谈出一份新的“脱欧”协议难度很大。鉴于约翰逊坚持按期“脱欧”的立场，英国“无协议脱欧”的可能性将大幅增加。

不过英国国内对约翰逊“无协议脱欧”的主张反对声很大。反对者认为，这样做无异于把英国经济“推下悬崖”。

同时，英国议会下院18日投票通过一份修正案，明确反对新首相绕过议会在英国未能与欧盟达成一份新“脱欧”协议的情况下强行推动“无协议脱欧”。（参与记者：郑汉根、桂涛、孙晓玲、陈立希；编辑：赵菁菁、鲁豫、王丰丰、周啸天）

(责编：崔越、杨牧)