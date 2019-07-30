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中国驻澳大利亚使馆举行建军节招待会

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成竞业大使、王京国武官与澳国防军司令坎贝尔上将、国防部秘书长莫里亚蒂先生热切交谈
成竞业大使、王京国武官与澳国防军司令坎贝尔上将、国防部秘书长莫里亚蒂先生热切交谈
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来源：人民网-国际频道  2019年07月30日17:29

人民网堪培拉7月30日电 7月30日，中国驻澳大利亚使馆国防武官王京国大校在使馆举行招待会，隆重庆祝中国人民解放军建军92周年。中国驻澳大利亚大使成竞业及使馆全体外交官，澳国防军司令坎贝尔上将、国防部秘书长莫里亚蒂先生、联合作战司令比尔顿中将等政府和军队官员，驻澳使团及华人华侨、中资企业和留学生代表近300人出席。

王京国武官在致辞中回顾了我军92年来不忘初心、砥砺奋进的辉煌历程，以及在维护国家主权、安全和发展利益方面做出的重要贡献，重申我《新时代的中国国防》白皮书明确的防御性国防政策和中国“世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者”的角色定位，介绍了党的十九大以来我国防、军队调整改革取得的重大进展，以及我军参与联合国维和及护航、国际人道主义救援等行动情况。王武官指出，中国坚持走和平发展道路，主张树立共同、综合、合作、可持续的新安全观，致力于通过对话解决争端、以协商化解分歧，实现普遍安全和共同安全。王武官还积极评价近年来中澳两军交往与合作，并指出双方今年将陆续举行联合演训、防务战略磋商等活动，这将进一步增进中澳两军相互了解与信任，推动两军关系深入务实发展。

澳国防军司令坎贝尔上将代表澳国防军祝贺中国人民解放军建军92周年，对中国人民解放军的专业素养和改革成就予以高度评价，对中国军队在联合国维和行动、护航等领域做出的突出贡献表示钦佩，对近年来中澳两军关系发展给予积极评价。

招待会还现场播放了专题电视片《今日中国军队—2019》。

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(责编：崔越、杨牧)
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