新华社联合国7月29日电（记者徐晓蕾）中国常驻联合国副代表吴海涛29日说，利比亚危机破坏利比亚各方面稳定和发展，对周边地区安全和人道形势构成威胁。国际社会应加大努力，共同推动有关问题尽早解决。

吴海涛当天在安理会审议利比亚问题时发言说，利比亚各方应坚持政治解决大方向。利比亚冲突各方应着眼国家和人民利益，响应国际社会呼声，尽快停火，缓和紧张局势，并回到和平对话与协商解决的轨道上来。

他提出，国际社会应为解决利比亚问题发挥建设性作用。利比亚的未来应由利人民决定，利比亚政治进程必须坚持“利人主导、利人所有”。国际社会应尊重利比亚主权、独立和领土完整。

吴海涛说，各幹旋机制应加强相互协调配合。国际社会应支持联合国主导的利比亚问题政治解决进程。同时，希望非盟、阿盟等区城组织利用独特优势，继续发挥积极作用。

吴海涛同时强调，应妥善处理制裁问题。制裁应始终服务于有关问题的政治解决，应严格执行对利比亚的武器禁运，同时应注意规避其他领域的制裁对利比亚平民和第三国产生负面影响。

吴海涛说，中国在利比亚问题上一贯秉持公正立场，愿继续为推动利问题政治解决发挥建设性作用。

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