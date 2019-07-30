原标题：蓬佩奥希望中方加入美俄战略对话，外交部回应：系变相“甩锅”

外交部发言人 华春莹

【环球时报-环球网报道 记者 张骜】2019年7月30日，外交部发言人华春莹主持召开例行记者会，部分实录如下。

记者问：据报道，29日，日本外相河野太郎称，目前，未签署《中导条约》的国家仍在继续扩充军备。如果该条约失效，必须建立一个囊括美、俄、中、英、法五国的新框架。同日美国国务卿蓬佩奥称，美俄进行了战略对话，希中方也加入这些对话，相关协议需要包括中国。中方对此有何评论？

华春莹答：中方已经多次表明在《中导条约》问题上的立场。

中国对美单方面退约导致该条约可能被废弃表示关切和反对。希望美俄两国通过对话解决分歧，努力保留该条约。这对维护全球战略稳定、维护地区和平和安全、维护大国互信都有好处。

关于《中导条约》多边化的问题，该条约是美俄达成的双边性质的条约，其多边化涉及一系列政治、军事、法律等复杂问题，不少国家对此表示关切，中方绝不会同意。河野外相所谓的“新框架”毫无新意，无助于挽救《中导条约》，反而是变相为美单方面退约找借口。

需要强调的是， 中国始终奉行防御性国防政策，发展中导等能力完全出于防御目的，无意也不会对任何国家构成威胁。美方退约真实目的是给自己松绑，却拿中国说事，毫无道理，中方不能接受。如果日方真正关心地区安全问题，就应该劝说美国不要退出该条约。

关于蓬佩奥先生所说的让中国加入美俄对话和协议，中方认为，这也是变相“甩锅”。中国主张全面禁止和彻底销毁核武器，但核裁军应遵循“各国安全不受减损”这一国际公认的军控基本原则。美国仍是世界上最大的核武器国家，在核裁军方面负有特殊优先责任。美国应在切实履行现有条约基础上，进一步大幅削减核武器，为其他国家参加核裁军谈判创造条件，而不是向别国推卸责任。

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