法塔赫官员说巴以安全合作水平已降至最低点

新华社拉姆安拉7月29日电（记者陈文仙 吕迎旭）巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）革命委员会秘书长马吉德·法特亚尼29日表示，巴勒斯坦与以色列在安全方面的合作水平已降到最低点。

当天，法特亚尼在接受“巴勒斯坦之声”电台采访时表示，目前巴方与以色列在安全方面的接触仅限于就一些日常事务进行协调，“与一个美国全力支持的国家保持接触已经毫无意义了”。

法特亚尼表示，巴勒斯坦政府正在制定计划，提出逐步与以色列脱离关系的一系列措施，以“阻止以色列控制巴勒斯坦人的资源和未来”。他说，巴方正在寻求新的经济替代方案，包括寻求与约旦和伊拉克等国建立新的经济和医疗合作关系。

本月25日，巴勒斯坦领导层在拉姆安拉总统府举行紧急会议，巴总统阿巴斯会后宣布，巴方决定不再遵守与以色列达成的所有协议。这是巴方对以色列本月22日拆除数栋巴勒斯坦建筑后的回应。阿巴斯说，以色列在东耶路撒冷强拆巴勒斯坦房屋，导致数百人流离失所，这是对国际法和巴以之间协议的公然违反，不能对此保持沉默。

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