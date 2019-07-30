俄官员说异常天气在俄部分地区导致严重森林火灾和洪灾

新华社莫斯科7月29日电 俄罗斯紧急情况部官员29日说，异常天气是导致俄东部及中东部地区遭遇严重森林火灾和洪涝灾害的主要原因。

俄紧急情况部第一副部长亚历山大·丘普里扬当天在莫斯科对媒体说，俄西伯利亚和远东联邦区多地目前天气情况异常，部分地区暴雨成灾，部分地区降雨不足、火灾灾情严重。由于火灾发生之处的空气变得更为干燥，降雨迟迟无法形成。

据介绍，目前发生森林火灾的主要是克拉斯诺亚尔斯克边疆区、伊尔库茨克州等地。各地森林火灾总面积约为300万公顷且仍在增加，火灾造成的烟雾严重影响当地居民生活。

与此同时，阿穆尔州和伊尔库茨克州等地遭遇洪灾。阿穆尔州已于25日宣布因洪水进入紧急状态。当地政府28日上午的统计数据显示，由于流经该州的结雅河决堤，该州有3个市的11个居民点被淹。此外，伊尔库茨克州再度遭遇洪水袭击，多条河流的水位超过警戒线，图伦市部分地区被淹。

此前，伊尔库茨克州在6月底至7月初遭遇过一轮洪水。当时共有109个居民点的逾万栋民房被淹，4万多人受灾。洪灾导致25人死亡、7人失踪。

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