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日媒：9月联合国大会开会期间 安倍或避见文在寅

2019年07月30日09:07  来源：新华网
 

　　日本媒体29日报道，联合国大会9月开会期间，日本首相安倍晋三“不太可能”会晤韩国总统文在寅。

　　《产经新闻》报道，除非韩国就第二次世界大战期间韩国劳工索赔事宜采取建设性措施，安倍不准备与文在寅会面。

　　除联合国大会，安倍在其他国际场合，包括10月东南亚国家联盟地区论坛和11月亚太经济合作组织会议，同样不准备单独会晤韩方领导人。

　　日韩就日方二战期间强征韩国劳工的赔偿问题产生分歧，双边关系恶化。韩国法院先前多次裁定日方企业赔偿韩国劳工，触发日方不满。

　　日方认定，两国1965年签订《日韩请求权协定》时，类似索赔问题已经解决。日本政府7月初开始限制向韩国出口半导体工业原材料，同时准备最早8月2日批准把韩国排除出获得贸易便利的“白色清单”。

　　两国领导人暂时难以会面。不过，美国国务院官员26日“放风”，美日韩三国外长可能下月2日在泰国首都曼谷参加东盟地区论坛期间会面。美方“关切”日韩紧张关系，希望推动双方消除对立。

　　美国国务卿迈克·蓬佩奥、日本外务大臣河野太郎和韩国外交部长官康京和去年7月在日本东京会面。不过，日本大阪6月举行二十国集团领导人会议期间，三方没有举行外长会，安倍与文在寅同样没有会面。

　　一名熟悉安倍的人士告诉《产经新闻》记者：“自两国外交关系正常化以来，现在的情况恐怕最糟糕。”（田野）【新华社微特稿】

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)
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