五国就挽救伊核协议再做努力 伊朗说“谈得不错”

伊朗与俄罗斯、中国、法国、德国和英国的官员28日在奥地利首都维也纳碰面，就挽救伊朗核问题全面协议再做努力。伊朗外交部副部长阿巴斯·阿拉格希说，各方“谈得不错”。

伊朗官员28日认定英国扣押涉伊朗油轮违反伊核协议，同时指责英方提议组建由欧洲联盟主导的护航舰队带有“挑衅性”。

【“谈得不错”】

伊朗代表与除美国外的伊核协议五国官员28日晚些时候在奥地利首都维也纳会面，尝试挽救伊核协议。

伊朗副外长阿拉格希在会谈结束后告诉媒体记者，会谈“气氛有建设性，讨论得不错”。

“我不能说我们解决了所有事情，”阿拉格希说，但所有与会方仍然“决心挽救这份协议”。

伊朗2015年7月与美国等六国签署伊核协议，换取联合国解除制裁。美国去年5月退出协议，恢复和追加对伊朗制裁，寻求全面阻断伊朗原油出口。美国单方面退出伊核协议一周年之际，伊朗总统哈桑·鲁哈尼今年5月宣布中止履行协议部分条款。伊朗政府本月7日声称每隔60天是一个时间节点，持续放弃伊核协议中的条款，除非欧洲拿出保护伊朗利益的具体方案。

会谈开始前，阿拉格希批评英国扣押涉伊朗油轮有违伊核协议。

“事情已经发生，譬如装载伊朗原油的油轮在直布罗陀遭扣押，在我们看来，这是违反伊核协议（的做法），”伊朗国家电视台援引阿拉格希的话报道，“伊核协议（其他）签署国不能在伊朗出口原油方面制造任何障碍。”

俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫在会前呼吁与会方“冷静、专业、务实”，希望伊朗扣押英国籍油轮一事不会对会谈产生负面影响。

里亚布科夫说，“不希望任何地区议程和持续的政治状况对会谈产生不受欢迎、破坏性影响”。

【着手重启】

伊朗政府发言人阿里·拉比埃28日指责英方组建由欧盟所主导护航舰队的提议有“敌意”、具“挑衅性”，只会加剧地区紧张。拉比埃认定，海湾地区安全必须由这一地区的国家维护。

英国和伊朗近期紧张关系升级。英方本月4日在海外领地直布罗陀附近水域扣押一艘装载伊朗原油的油轮，指认它向叙利亚运送原油，违反欧盟对叙利亚的制裁。伊朗方面19日在霍尔木兹海峡扣押悬挂英国国旗的“史丹纳帝国”号油轮，指认它与伊朗渔船相撞并违反多项规定。英伊双方互相指认对方扣押油轮“非法”，要求对方释放油轮。

互扣油轮事件发生后，英国海军开始派遣军舰护送“所有悬挂英国旗的船只”通过霍尔木兹海峡，同时提议组建由欧盟主导的护航舰队，但响应者寥寥。

批评英方的同时，伊朗学生通讯社以与会议员迈赫达德·拉胡提为消息源报道，伊朗原子能组织主席阿里·阿克巴尔·萨利希28日告诉议会议员，伊方将重新启动阿拉克重水反应堆。

伊朗原子能组织发言人贝赫鲁兹·卡迈勒万迪6月说，伊方仍在讨论是改造还是重启阿拉克重水堆。

重水又称氘化水，可用作核反应堆的慢化剂和冷却剂，也可用于武器级核燃料钚的生产过程。依据伊核协议，伊朗须改造阿拉克重水堆；改造期间，伊朗最多可保存130吨重水；改造完成后，“配额”降至90吨；超出部分，伊朗须移送至境外。（闫洁）（新华社专特稿）

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