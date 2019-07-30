完善全球治理体系，不是推倒重来，也不是另起炉灶，而是在共商共建共享中不断完善

中国始终坚持在开放中扩大共同利益，在合作中实现机遇共享，和世界各国一起推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展

全球经济增速低迷，单边主义和保护主义、贸易政策不确定性等全球治理体系的问题，正成为影响世界经济发展的突出问题。为全球治理标定新航向，是走到十字路口的世界经济必须解决的时代命题。

“坚持与时俱进，完善全球治理。”在二十国集团领导人大阪峰会上，习近平主席站在时代发展和历史潮流的高度，穿透迷雾、指引航向，为完善全球治理分享中国智慧、提出中国方案，对于合力打造高质量世界经济具有重要意义。

今天，全球治理体系进入加速变革期。随着新兴市场国家和发展中国家的群体性崛起，二战后发达国家主导建立的全球治理体系，已难以适应世界经济新变化。尤其是国际金融危机爆发后，世界经济格局加速调整，全球治理体系与国际格局变化的不适应空前凸显。全球产业布局不断调整，新的产业链、价值链、供应链日益形成，而贸易和投资规则未能跟上新形势，机制封闭化、规则碎片化十分突出；全球金融市场需要增强抗风险能力，而全球金融治理机制未能适应新需求，难以有效化解国际金融市场频繁动荡、资产泡沫积聚等问题。在引领世界经济走出困境、走向繁荣的过程中，坚持与时俱进、完善全球治理成为国际社会的普遍呼声。

完善全球治理体系，不是推倒重来，也不是另起炉灶，而是在共商共建共享中不断完善。当前，一些国家出现反全球化声浪，拿起单边主义大棒，意图凭借在全球治理体系中的优势地位，攫取更大利益。事实上，经济全球化的时代潮流滚滚向前，任何国家都不可能脱离世界经济而发展，也不可能脱离完善的全球治理体系而发展。全球治理体系不可能由哪一个国家独自掌握，如何完善应由大家共同来决定。世界各国特别是主要大国应从大局出发，以对全人类高度负责的态度，积极构建更加符合时代需求的全球治理体系。

坚持与时俱进，完善全球治理，就要更好地顺应国际格局的变化，更加平衡地反映大多数国家特别是新兴市场国家和发展中国家的意愿和利益。我们要加强多边贸易体制，对世界贸易组织进行必要改革，使其能够更加有效地践行开放市场、促进发展的宗旨。改革的结果应当有利于维护自由贸易和多边主义，填平发展鸿沟。面对未来全球系统性金融风险挑战，要确保金融安全网资源充足，让国际金融架构的代表性更加合理，更好反映世界经济现实格局。这不仅事关公平，也直接影响到应对挑战和危机的针对性和有效性。与此同时，还要落实应对气候变化《巴黎协定》，完善能源治理、环境治理、数字治理。

完善全球治理体系，中国既是积极倡导者，也是有力推动者。维护多边贸易体制的权威地位、旗帜鲜明地反对各种形式的保护主义、推动二十国集团成为全球宏观经济政策协调平台……中国始终坚持在开放中扩大共同利益，在合作中实现机遇共享，和世界各国一起推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

路虽远行则将至，事虽难做则必成。只要各国坚持共商共建共享的全球治理观，不断改革完善全球治理体系，就能更好地推动世界经济开放、包容、平衡、普惠发展。

《 人民日报 》（ 2019年07月30日 05 版）

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)