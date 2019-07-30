专家：中国是国际法的坚定维护者和建设者

新华社北京7月29日电（记者朱超、成欣）多名专家学者29日表示，中国始终是国际法的坚定维护者和建设者，在世界面临百年未有之大变局的背景下，中国更应与其他发展中国家携手努力，坚守国际法维护公平正义、促进和平发展合作的核心价值。

在当日召开的“大变局下的国际法：发展中国家的作用”研讨会上，与会嘉宾围绕“大变局下的国际法：向何处去”“发展中国家的作用”等议题展开深入讨论。

非洲国际法研究所所长萨尼·穆罕默德说：“中国曾带领非洲走向国际社会，帮助我们成为新的国际秩序的一部分。非洲感谢中国在维护、建设国际法和世界秩序中发挥的作用。”

马来西亚科技大学教授拉赫马特·穆罕默德表示，中国在维护多边主义、确保国际法得到切实遵守以及和平解决国际争端等方面都发挥了巨大作用，这些也都是《联合国宪章》所倡导的理念。

当今世界，一方面国家间相互依存程度越来越深，另一方面单边主义、保护主义和霸凌行径明显抬头，个别国家无视国际法和国际关系准则，搞霸凌、干涉和单边制裁，给世界带来了不安和动荡。

拉赫马特·穆罕默德说：“300多年前签订的《威斯特伐利亚和约》确立了主权国家平等、不干涉他国内政的原则。不应当在国际上滥用国内法进行域外管辖，这违背了国际法的基本准则。”

美国洛约拉大学教授詹姆斯·贾西表示：“一些国家不断退出各种国际组织和国际条约，给多边主义带来挑战。但越来越多发展中国家正在积极参与全球治理、致力于维护国际法。唯有通过国际合作，才能解决发展、气候变化、国际贸易等人类共同面临的挑战。”

国际法院院长优素福认为，“南方国家”应携起手来，推动经济领域的国际立法合作，包括在贸易和投资领域禁止诉诸或威胁采取强制措施，如单方面制裁等。

外交部副部长罗照辉提出了中方维护以联合国为核心、以国际法为基础的国际体系三点主张：首先在国际规则制定中坚持多边主义，提升发展中国家的代表性和发言权，使国际立法平衡、包容地反映最广泛的主张和利益，得到最广泛的拥护和遵守；其次是推动国际法得到切实遵守，维护《联合国宪章》确立的基本原则，维护以世贸组织为核心、以规则为基础的多边贸易体系，善意履行国际义务，反对双重标准，合则用、不合则弃；三是坚守国际法维护公平正义、促进和平发展合作的核心价值。反对歪曲和滥用国际法，反对借国际法之名行霸权强权之实，更要反对打着国际法的旗号调词架讼，挑动加剧分歧和冲突。

此次研讨会由外交部和中国国际法学会共同举办，来自80多个发展中国家的法律官员和驻华使馆官员,联合国、国际海洋法法庭、国际红十字会、亚洲—非洲法律协商组织等国际组织代表和国内外专家300多人与会。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)