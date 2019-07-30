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世界技能大赛中国代表团成立

2019年07月30日08:03  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京7月29日电 （记者叶紫、李婕）据人社部消息，8月22日至27日，第45届世界技能大赛将在俄罗斯喀山举行，中国将派团参加全部56个项目的比赛。经人社部批准，成立第45届世界技能大赛中国代表团（含2019喀山未来技能大赛中国代表团）和中国技术保障团。

　　据悉，代表团主要由选手、中国技术指导专家组组长、翻译、工作人员以及参加2019喀山未来技能大赛人员组成，共281人。技术保障团主要由各参赛项目教练组长、专家、教练组成，共77人。从性别看，女性选手9名，占比14％，男性选手54名，占比86％。从年龄看，参赛选手几乎全部是“95后”，平均年龄21岁，年龄最大的25岁，年龄最小的不到18岁，“00后”选手有5名。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)
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