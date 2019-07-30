全球经济下行风险增加

国际货币基金组织（IMF）日前发布最新一期《世界经济展望报告》，预测今明两年世界经济增速分别为3.2%和3.5%，较该机构今年4月份的预测值均下调0.1个百分点。报告称，受贸易紧张局势再度升级，全球技术供应链受到威胁，英国“脱欧”相关不确定性持续存在，以及地缘政治紧张局势加剧扰乱了能源价格等因素影响，全球经济增长依旧低迷，并且下行风险增加。

IMF在报告中说，全球经济增长依然乏力。目前为止，各经济体发布的国内生产总值和通胀数据表明全球经济活动不及预期。具体而言，IMF预测发达经济体今明两年分别增长1.9%和 1.7%；新兴市场和发展中经济体预计2019年增长4.1%，2020年加快至4.7%。

IMF研究部副主任吉安·马里亚·米莱西—费雷蒂表示，政策不确定性的负面后果体现在制造业和服务业的分化趋势以及全球贸易数据的显著疲软。数据显示，全球制造业采购经理人指数继续下跌，与投资密切相关的全球贸易持续增长，2019年第一季度增速同比显著放缓至0.5%，这是自2012年以来的最低增速。

IMF认为，自4月份报告发布以来，全球经济下行风险加剧。主要风险源包括贸易和技术紧张局势升级、全球避险情绪升温、通货紧缩压力加剧、地缘政治局势紧张等。

报告指出，2018年初以来，仍在升级的美国关税行动、贸易伙伴的报复行动以及围绕英国退出欧盟的长期不确定性反复冲击着商业信心和金融市场情绪，扰乱全球供应链并严重拖累全球经济增长。随着全球增速放缓以及发达经济体和新兴市场经济体核心通胀下降，控制通胀压力不断上升，加大了偿债难度，压缩了抵消经济下滑的货币政策空间。

IMF预测，2020年全球增速将回升，主要原因是金融市场情绪总体支持增长、临时性拖累因素影响继续消退以及部分承压的新兴市场经济体形势企稳等。

IMF首席经济学家吉塔·戈皮纳特表示，全球经济正处在“微妙时刻”，下行风险依然突出。重要的是，关税不应被用作针对双边贸易平衡、解决国际分歧的通用工具。“各国应加强合作，缓解贸易和技术紧张局势，尽快解决长期贸易协定变更的不确定性。”

（本报华盛顿7月29日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月30日 17 版）

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