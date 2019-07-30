“近距离感受中国文化的独特魅力”

日前，作为2019年欧中青少年音乐艺术节的主打节目，“一带一路”主题音乐会在比利时北部小城赞德霍芬市文化中心举行。来自比利时和中国的数十名青少年，用古筝、钢琴、萨克斯等东西方乐器同台演奏，为当地民众奉献了一场东西方风格交融的视听盛宴。

音乐会的主打交响乐由比利时作曲家汉·弗林特罗普专门为本届艺术节创作，通过讲述马可·波罗到中国的游记，再现古丝绸之路在欧中文明交流互鉴中的辉煌历史，抒发对共建“一带一路”合作共赢理念的赞美之情。乐曲融入“一带一路”沿线国家不同风格的音乐元素，表现出“一带一路”倡议包容多元的精神内涵。

曲目由广西南宁“艺术之星”艺术团的青少年演员和比利时利尔市音乐文学舞蹈学院的师生共同演奏。两名身着传统壮族服饰的中国演员时而用民歌唱和，时而吟诵古诗词。演奏过程中，还伴有中国风格的舞蹈，以及展示大漠驼队、中欧班列等体现古丝绸之路和共建“一带一路”的背景画面。

“‘一带一路’把欧洲和中国连接起来，希望这个曲目能帮助欧洲民众更好理解‘一带一路’的内涵，推动欧洲和中国围绕共建‘一带一路’开展更多交流合作。”弗林特罗普是利尔市音乐文学舞蹈学院的音乐教授，他对记者说，音乐无国界。通过同台演奏，比中两国青少年加深了对彼此的了解。参加此次演出的两国演员此前都未曾谋面，但通过短暂的排练，他们成了好朋友。

本届艺术节丰富多彩的交流活动为欧洲民众了解中国传统文化提供了重要平台。在比华侨华人带来了秧歌腰鼓、书法、茶道、太极扇展演等；广东佛山精武会带来了咏春拳表演及自我防卫互动示范，并与当地民众互动体验岭南剪纸和中国画创作；广西小朋友一边演唱民歌《山歌好比春江水》，一边向现场观众抛撒绣球，富有中国韵味的表演赢得了阵阵掌声……

本届艺术节为期两天，由比利时赞德霍芬市和利尔市政府、利尔音乐文学舞蹈学院等共同主办。赞德霍芬市长鲁克·范豪夫在致辞中表示：“这是赞德霍芬市第一次举办关于中国文化的艺术节，当地民众可借此近距离感受中国文化的独特魅力。”此次艺术节发起者、旅比华人英红表示，中比两国青少年通过东西方乐器交相辉映的演奏，呈现中欧共建“一带一路”的壮丽景象，音乐架起一座中欧民心相通的桥梁。

中国驻比利时大使曹忠明表示，中比两国青少年通过音乐艺术交流促进了民心相通。“一带一路”把中国和比利时紧紧地联系在一起，这次音乐艺术交流很好地诠释了“一带一路”是各国共同参与的“交响乐”。

（本报布鲁塞尔7月29日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月30日 03 版）

(责编：袁勃)