第十六届世界低碳城市联盟大会暨低碳城市发展论坛在丽水举行

人民网丽水7月29日电 （记者 李欣怡）7月27-28日，第十六届世界低碳城市联盟大会暨低碳城市发展论坛在浙江丽水举行。

本届论坛以“低碳城市与高质量绿色发展”为核心议题，旨在整合全球低碳智慧资源，共同探讨建设生态文明的有效路径，分享绿色低碳产业的政策、技术、管理、金融等多方面的创新发展经验，为区域低碳产业发展乃至世界低碳城市建设提供智力支持。

论坛汇聚了来自国内外有关智慧城市、新能源、创新驱动、环境健康等行业领域的专家学者。浙江省人民政府副秘书长周日星，丽水市委副书记、市长吴晓东，世界低碳城市联盟主席、清华大学教授孔英出席开幕式并致开幕辞。中国科学院院士、清华大学教授倪维斗，中国工程院院士、香港大学教授陈清泉，意大利米兰市政府特别顾问安德烈·扎德里戈教授出席开幕式并作主旨演讲。

孔英表示，面对全球气候变化的现状，围绕联合国的可持续发展目标，低碳发展已经成为全球的共识。低碳经济是推动科技、产业和环境协调发展的最佳结合点，其重点在低碳、目的在发展。城市作为经济生活的重要载体，是实现绿色低碳发展的关键着力点。

中国工程院院士、英国皇家工程院院士、香港大学教授陈清泉详细介绍了低碳城市特征、创新驱动、出行革命及新能源汽车产业健康发展。

深圳排放权交易所党委书记、副总裁赵改栋梳理了我国绿色金融的发展、深圳绿色金融的政策和实践。

中国科学院院士、清华大学教授倪维斗认为，低碳排放已成为煤电发展的主要约束因素。面临大幅度减排二氧化碳的压力，煤电和生物质耦合发电及生物质转换发电是煤电低碳化最可行、经济、快速和可靠的发展方向，因此必须发展巨大的生物质燃料产业。

大会上，《丽水宣言》正式发表，世界低碳城市联盟、浙江省人民政府、丽水市人民政府等相关领导和嘉宾共同启动宣言。来自世界各地的低碳环保人士共同宣读《丽水宣言》，承诺坚持绿色生态发展，倡导绿色健康生活，迈向低碳智慧城市，为全球可持续发展做出贡献。会议上，丽水市人民政府副市长徐光文还发布了丽水环境空气质量健康指数（AQHI）。

据悉，世界低碳城市联盟是2011年由清华大学深圳研究生院发起的国际性环保组织。以“促进城市低碳发展、创新未来美好生活”为使命，为城市发展提供智力支持、技术支持和资本支持等服务。

截至2018年，联盟已在深圳、北京、三亚、芬兰赫尔辛基、英国爱丁堡、加拿大多伦多等多地成功举办了论坛，累计共有4000余位专家学者、企业和政府代表等参加。

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