新华社新德里7月29日电 专访：印度经济无法在贸易紧张局势下独善其身——访印度经济学家巴塔查吉
新华社记者赵旭
近年来，印度经济在新兴经济体中表现颇为抢眼。但今年以来印度经济增速却出现明显下滑。印度经济学家、印度发展中国家研究和信息系统机构顾问巴塔查吉对新华社记者说，全球贸易紧张局势令印度经济无法独善其身，同时印度经济还面临一系列结构性问题。
国际货币基金组织（IMF）日前发布《世界经济展望报告》更新内容，将印度2019年和2020年经济增速分别下调至7%和7.2%。在今年4月发布的报告中，IMF预测今明两年印度经济增速分别为7.3%和7.5%。
印度官方统计显示，今年第一季度印度经济增速仅为5.8%，创下近5年最低水平。此外，印度6月份出口额为250亿美元，同比大幅下降9.7%；印度6月份服务业采购经理人指数（PMI）降至49.6，近一年来首次降至50荣枯线下方。
为提振经济，今年以来印度央行已连续三次降息。市场预期印度央行将在8月份货币政策会议上再次降息25个基点。
巴塔查吉表示，经济保持增长有赖于内外因素的共同作用。近年来，出口占印度国内生产总值的比重不断攀升。但去年以来受全球贸易保护主义抬头影响，印度出口已有所下降，成为印度经济增速放缓的主要原因之一。
他说，贸易紧张局势对印度出口产生双重冲击。一方面，印美贸易摩擦升温直接影响了印度出口；另一方面，美国挑起的中美经贸摩擦也影响了印度中间商品的出口。
此外，巴塔查吉认为印度经济还面临一系列结构性问题困扰，例如青年失业问题。他说，这一群体并非没有劳动意愿，但其劳动技能与岗位要求不匹配。印度经济无法向缺乏技能的工人提供足够多的岗位。
巴塔查吉认为，印度不具备完整工业体系，且缺乏足够融资渠道。同时，土地、基础设施和资本等结构性问题突出。因此，印度很难承接全球产业转移。
华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长 端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】
李家忠：如果时光倒流 相信我能干得更好 在李家忠近40年的外交生涯中，他曾四次被派到我国驻越南使馆工作，在那里度过了18个春秋。这半个多世纪以来，他见证了中越关系发展，将自己的青春和力量献给了中国外交事业。【详细】