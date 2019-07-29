新华社新德里7月29日电 专访：印度经济无法在贸易紧张局势下独善其身——访印度经济学家巴塔查吉

新华社记者赵旭

近年来，印度经济在新兴经济体中表现颇为抢眼。但今年以来印度经济增速却出现明显下滑。印度经济学家、印度发展中国家研究和信息系统机构顾问巴塔查吉对新华社记者说，全球贸易紧张局势令印度经济无法独善其身，同时印度经济还面临一系列结构性问题。

国际货币基金组织（IMF）日前发布《世界经济展望报告》更新内容，将印度2019年和2020年经济增速分别下调至7%和7.2%。在今年4月发布的报告中，IMF预测今明两年印度经济增速分别为7.3%和7.5%。

印度官方统计显示，今年第一季度印度经济增速仅为5.8%，创下近5年最低水平。此外，印度6月份出口额为250亿美元，同比大幅下降9.7%；印度6月份服务业采购经理人指数（PMI）降至49.6，近一年来首次降至50荣枯线下方。

为提振经济，今年以来印度央行已连续三次降息。市场预期印度央行将在8月份货币政策会议上再次降息25个基点。

巴塔查吉表示，经济保持增长有赖于内外因素的共同作用。近年来，出口占印度国内生产总值的比重不断攀升。但去年以来受全球贸易保护主义抬头影响，印度出口已有所下降，成为印度经济增速放缓的主要原因之一。

他说，贸易紧张局势对印度出口产生双重冲击。一方面，印美贸易摩擦升温直接影响了印度出口；另一方面，美国挑起的中美经贸摩擦也影响了印度中间商品的出口。

此外，巴塔查吉认为印度经济还面临一系列结构性问题困扰，例如青年失业问题。他说，这一群体并非没有劳动意愿，但其劳动技能与岗位要求不匹配。印度经济无法向缺乏技能的工人提供足够多的岗位。

巴塔查吉认为，印度不具备完整工业体系，且缺乏足够融资渠道。同时，土地、基础设施和资本等结构性问题突出。因此，印度很难承接全球产业转移。

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