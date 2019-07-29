孟加拉国洪水已致75人死亡

新华社达卡7月28日电（记者刘春涛）孟加拉国灾害管理部长拉赫曼28日对媒体说，近期孟加拉国发生的洪水已致75人死亡，600万人受到影响。

拉赫曼说，洪水使约3万多座房屋被冲毁，4个大坝遭彻底破坏，8200公顷土地被淹没，受灾民众已得到相关救助。

记者近日走访当地受灾比较严重的贾木纳河沿线的坦盖尔地区，公路沿线的低洼地已被洪水淹没，部分当地人不得不搬到公路旁的高地居住。受灾民众在高地搭建临时帐篷，趟过齐腰深的水往返于高地与被淹房屋之间寻找生活物资。一些人还用香蕉树的枝干做成筏子来回摆渡。

孟加拉国地处南亚，地势低洼，境内有230多条河流，每年6月至9月是该国的季风雨季，雷电暴雨天气常见，洪水和泥石流等自然灾害经常发生。

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