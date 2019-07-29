新华时评：“大豆公约数”印证合作是双方唯一正确选择

新华社北京7月28日电 题：“大豆公约数”印证合作是双方唯一正确选择

新华社记者韩洁、安蓓

在中美双方经贸代表团将赴上海参加第十二轮中美经贸高级别磋商之际，中方消息显示，中美两国元首大阪会晤后，中国企业采购美国农产品取得积极进展，已有数百万吨美国大豆装船运往中国。同时，美方宣布对110项中国输美工业品豁免关税，并表示愿意推动美国企业为相关中国企业继续供货。这些互释诚意的行动，显示了中美双方落实大阪会晤共识、推动经贸磋商重回正轨的积极意愿。

经贸摩擦升级对中美经济都会造成损失。从备受煎熬的美国农场主到美国半年经济“成绩单”中透出的负面影响，都显示中美经济“脱钩”之说根本站不住脚。以大豆为例，美国大豆的第一大出口国是中国，而中国约九成大豆需进口，也就是说美国大豆离不开中国市场，中国的国内需求也离不开美国大豆，从中美贸易的商品结构来看，类似大豆这样的商品正是双方之间的“公约数”。

“大豆公约数”，印证着合作是中美双方唯一正确的选择。中美经贸摩擦起起伏伏的过往历程表明，中美合作的基石就是寻求彼此间的最大公约数。2018年美国对中国大豆出口同比下降约47.6%，今年上半年中国进口大豆同比减少14.7%，这些进一步证明中美合则两利、斗则俱伤。正是基于此，7月19日以来，一些中国企业就采购新的大豆、棉花、高粱等农产品向美国供货商进行了询价，并且已有一批农产品根据市场条件采购成交，务实行动背后是中方释放善意，为打破中美经贸磋商眼下僵局的不懈努力。

“大豆公约数”，需美方与中方相向而行。中美元首大阪会晤同意在“平等和相互尊重”的基础上重启经贸磋商，这一共识顺应两国民意，符合全球利益。正如美联储主席鲍威尔近日表示，攻击性贸易政策引发美国企业和农民对国内经济的“担忧加剧”，美中重启经贸磋商是“具有建设性的一步”。但迈好重启之步并非易事。近段时间美方一些人士不断炮制“对抗”噪音表明，磋商重启后的进展也会复杂而曲折。人们期盼美方与中方相向而行，为磋商重回正轨蓄足后劲。

1972年，中美在上海正式发表联合公报，成为中美关系走向正常化的标志。此次双方选址上海重启经贸磋商，美好的寓意也让各方充满期待。诚如28日中国有关部门所表示，下一步，中国有关企业还会根据需求继续推进采购美农产品，希望美方也采取具体措施落实有关承诺，为双方经贸合作营造有利条件。一句话，唯有拿出更多诚意和行动，才能让中美合作共赢之路行稳致远。

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