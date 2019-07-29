随着第十二轮中美经贸高级别磋商临近，一些与磋商有关的消息陆续发出。

7月28日傍晚，国社发出消息：近期中国企业采购美国农产品取得进展

大概一周前，曾有过采购美国农产品的消息。陶然笔记在《磋商重启后 仍需耐心和平常心》一文中聊过这事。

眼前的这条消息，透露了采购的最新进展，也表明磋商前夕中方正通过持续的行动释放善意和诚意。

美方是对此采取相向而行的积极态度？还是继续我行我素极限施压？

这不仅将影响到采购美国农产品，也将影响中美经贸磋商未来走向。

首先，中方对美国农产品并无成见，但美方的态度和行动则肯定会对中方采购带来影响。

关于采购美国农产品的话题，陶然笔记聊过多次，基本观点大家很熟悉。

“贸易战最激烈的时候，不买大豆一度是对付美国的‘武器’。现在谈判节奏不断加快，购买大豆又成为表达谈判诚意的策略。是不是前后矛盾？是矛盾，但合乎情理。”

“不买，对美国构成压力，买，对国内无实质性伤害。采购美国农产品是中国特有的谈判筹码。”

“如果美方在磋商中态度再出现反复，那么采购美国农产品这事儿，恐怕也会再出现反复。”

实际上，中方对美国农产品本身并无太多成见。国内有很多专业分析也指出，中美在农产品采购上具有很强的互补性。

可惜的是，采购美国农产品本来是件共赢的事，却因为美方的漫天要价和极限施压而产生了许多障碍。

谈判是曲折的，因此我们的农产品采购也需要认真充分地考虑多种因素。

比如，企业采购时是不是充分考虑了国内市场的需求，有没有遵循市场化原则，是不是符合WTO规则，美国人给的价钱合不合理，产品符不符合我们的检疫标准等等。

这些障碍能不能彻底消除，实现中美农产品的供需双赢，则完全取决于美方能不能“为双方经贸合作营造有利条件”。

更何况，采购农产品是件长远的事情，并不是一锤子买卖。“大豆年年种，采购年年有”。

所以在这个问题上，有关方面的眼光不妨放得更长远一些。

其次，中方对外开放的步伐不会停下来，但开放是面向全世界的，市场机遇不会专门为谁而留。

不知道大家注意没有，5月初中美经贸磋商遭遇挫折之后，中国对外开放的节奏并没有受到干扰，依然有条不紊地按原来节奏推进，甚至还有所加快。

6月30日，国家发展改革委、商务部发布了《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》，自2019年7月30日起施行。两条负面清单共放开16个领域，包括船舶代理、城市燃气、电影院、演出经纪机构、增值电信、油气勘探开发等领域的外资限制进一步放宽或取消。

7月20日，国务院金融稳定发展委员会办公室发布《关于进一步扩大金融业对外开放的有关举措》，按照“宜快不宜慢、宜早不宜迟”的原则，推出11条金融业对外开放措施。

这里面的逻辑很清晰。

改革开放，是中国一以贯之的基本国策。政策取舍衡量，无非是在“国家利益”上做文章。

对我们有利的，不用人说，我们也会去干。对我们不利的，说破大天，也不要想着我们让步。

按这个逻辑推演，大家不难理解，我们的扩大开放是面向全世界。

中国的市场机遇就在那里，对国外企业和中国国内企业来说，都是公平的，一视同仁的，不会专门为谁而留。

要是谁错过了这个机遇，只能自己为短视买单。

真正聪明人，都是会算账的。

第三，重启磋商对中美而言都是积极一步，但目前仍是“瓜未熟，蒂未落”。

从5月初分歧加剧到6月底中美元首大阪会晤转圜，回顾过去两个多月的跌宕起伏，不难看到第十二轮中美经贸高级别磋商的举行，对中美来说都是积极一步。

不过，正如我们曾分析过，因为种种因素交织在一起，完全可以想见接下来的磋商将会有多复杂。

谈判桌上，双方可能进行精细的利益交换，或者是锱铢必较，或者相互间小心翼翼地释放诚意。谈判桌外，双方你来我往的争斗恐怕也会越来越多，尤其是激烈的争吵在所难免。

未来一段时间内，这种状况恐怕就是中美磋商的常态。

我们可以想见，所谓“加征关税给美国带来如何如何好处”的念叨，美方还将不断重复。

谎言重复不成真理，他们说一次，咱们就驳一次，直到事实说服他们为止。

我们可以预见，今后的磋商进展中，美方可能还会有各式小动作。

但可以肯定的是，不管美方采取什么“盘外招”，只会给磋商带来负面影响。

看清这个趋势，做好各种准备，用足够的耐心和平常心去应对未来各种变化。

不必着急，急也没用。

（原题为《有诚意 才会有进展》）

(责编：刘叶婷、杨牧)