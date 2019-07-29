蝗虫铺天盖地席卷美国拉斯维加斯 场景犹如恐怖片

大批蝗虫连日来席卷美国内华达州拉斯维加斯。不少网友在社交网站晒出蝗虫铺天盖地的景象。一些人说，场景犹如恐怖片。当地昆虫学家认为，出现这一现象源于过去数月降水量增加。

美联社27日援引内华达州昆虫学家杰夫·奈特的话报道，内华达州中部和北部出现的蝗虫数量“不正常，但并非没有先例”，过去30多年出现过数次类似情形，大约六七年前有过一次。

奈特说，这种蝗虫是沙漠地区常见昆虫之一，不传播疾病，不咬人，“可能也不会”啃咬植物叶子，居民和游客不必恐慌。现在蝗虫“部队”正向北移动，拉斯维加斯可能需要数周才能恢复正常。

蝗虫夜间容易受紫外线灯吸引。当地官员建议居民，如果希望蝗虫远离自己家，室外不要用紫外线灯。（黄敏）【新华社微特稿】

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