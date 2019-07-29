中老铁路跨湄公河特大桥实现首桥合龙

新华社万象7月28日电（记者章建华）随着最后一个合龙节段混凝土的浇筑，中老铁路老挝琅勃拉邦湄公河特大桥28日成功合龙，实现全桥贯通，比计划工期提前7个月。

中老铁路两座跨湄公河特大桥实现首桥合龙和贯通，标志着中老铁路2019年土建工程取得关键性胜利、中老铁路工程建设取得重大成果。

琅勃拉邦湄公河特大桥位于世界文化遗产琅勃拉邦古城北部，横跨流经老挝全境的湄公河，全长1458.9米，共计34跨，5个主桥墩均位于湄公河中，为全线施工难度最大、技术最复杂的桥梁。

据负责中老铁路建设和运营的老中铁路有限公司介绍，自2017年6月29日开工以来，琅勃拉邦湄公河特大桥建设、施工、设计、监理等参建单位，面对湄公河河水较深、河流湍急、雨季水位涨势凶猛、河床无覆盖层、水下基础爆破开挖难度大等不利条件，解决了施工中遇到的技术难题，克服重重困难，经历25个月的艰辛努力，提前7个月完成大桥合龙任务，为2021年12月中老铁路全线开通奠定了坚实基础。

据负责中老铁路两座跨湄公河特大桥施工的中国中铁八局介绍，另一座跨湄公河特大桥——班纳汉湄公河特大桥工程目前正顺利推进，也计划于年内完工。

中老铁路北起两国边境，南抵万象，是第一个以中方为主投资建设、中老共同运营并与中国铁路网直接连通的境外铁路项目。线路全长414公里，其中桥梁长度近62公里，隧道长度近198公里。中老铁路全线采用中国技术标准、使用中国设备，2016年12月全线开工，计划于2021年12月建成通车。

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