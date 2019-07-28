原标题：日本或下周将韩清出"白色清单" 韩:将恶化局势

日本内阁官房长官菅义伟26日说，日方正推进把韩国排除出贸易“白色清单”的程序。按一名日本政府人士的说法，内阁预期最早8月2日批准，8月23日左右正式施行。

菅义伟当天在新闻发布会上说：“如同我们一直所说，按计划取消韩国‘白色国家’地位是有效施行出口管制的适当举措。”

不过，他没有证实消息人士所说的具体日期。

如果日方最终把韩方排除出“白色清单”，韩国将成为第一个遭排除的国家。日方2004年把韩方列入“白色清单”，而这一清单包含20多个国家，包括美国、英国、德国、澳大利亚和新西兰。

日方把“白色清单”所列国家视为安全保障层面的“友好国家”，日本厂商可以以相对简便手续向这些国家出口可转为军事用途的产品和技术。对没有列入清单的国家，日方企业需要获得经济产业省批准，才可以出口产品。

韩联社先前报道，一旦韩国不再列入这份清单，除食品、木材等商品外，几乎所有产业将受影响。

日本经济产业省本月1日宣布，从4日起对出口韩国的3种半导体行业关键原材料加强审查和管控，日企向韩国出口不能再走简化程序，必须走正式程序、向日本政府申请批准。同时，日本政府宣布打算把韩国排除出“白色清单”，开始征求“公众意见”。

征求意见24日截止，日本政府收到上万份意见，其中一份来自韩国政府。

菅义伟说，经济产业省正在研究公众意见。按经济产业省官员的说法，民意支持取消韩国所获“优待”。

韩国外交部长官康京和26日与日本外务大臣河野太郎通电话，呼吁日方不要把韩方清出“白色清单”，认为这一举措将恶化当前形势。康京和同时敦促日方撤销半导体产业材料出口管制。

韩方指认日方加强出口管制旨在报复韩国法院判处日企赔偿第二次世界大战期间遭强征的韩国劳工，日方否认“报复”。（王雪梅）（新华社专特稿）

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