原标题：美预算协议及经济数据报告推高美元指数

新华社纽约7月27日电 综述：美预算协议及经济数据报告推高美元指数

新华社记者罗婧婧

本周，受美国预算协议达成一致、美国国内经济数据好于预期等因素提振，美元指数相对走强。26日，衡量美元对六种主要货币汇率的美元指数上涨0.19%，收于98.0124。分析人士普遍认为，由于市场对美欧降息预期加强，作为全球储备货币的美元继续受到青睐。

从政策基本面看，美国总统特朗普本周宣布，白宫和国会已就一项为期两年的初步预算协议达成一致，同意大幅提高联邦政府支出上限并延长财政部发债权限。分析人士说，一方面，该协议若能获得通过，2020财年美国联邦政府可自由支配支出有望从本财年的1.32万亿美元提升至1.37万亿美元；另一方面，美国政府增加借贷将减少银行体系货币供应，令准备金余额减少，从而对美元利率构成支撑。

彭博社报道说，这不仅降低了美国联邦政府今年秋天因拨款不到位而“停摆”的风险，同时让联邦政府直至明年总统和国会选举结束都不用担心债务违约。

从经济基本面来看，近期美国多项经济指标走势向好也助推美元指数走高。例如，美国商务部日前公布的报告分别显示，今年第二季度美国实际国内生产总值按年率计算增长2.1%，6月份美国工厂耐用品订货额环比增长2%，均高于市场预期。劳工部公布的数据则显示，在截至7月20日的当周，美国首次申领失业救济金人数环比减少至20.6万人。

西联商业解决方案公司高级市场分析师乔·马宁博表示，强劲的经济数据意味着美联储降息政策将是温和的，而且不会开启新一轮宽松周期。对于即将在下周召开的货币政策会议，投资者普遍预计美联储将降低联邦基准利率。

另外，欧洲央行降息预期升温也使得美元指数相对走强。欧洲央行25日发表声明称，将使利率保持或低于当前水平，这是该行自2017年6月以来首次在货币政策声明中明确释放可能降息的信号。此外，声明还释放出可能采取更多量化宽松政策的信号。

新华财经分析师周韫丽认为，欧洲央行会议释放的鸽派信号打击了欧元汇率，美元与欧元汇率形成反差令美元指数再度上行至98关口。

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