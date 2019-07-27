原标题：又是抹黑中国的老一套

光明日报评论员：美国所谓的鹰派中国问题专家白邦瑞日前在华盛顿智库大西洋理事会上表示，美国不把中国视为美国的敌人，但将力求阻止中国取代美国成为世界领袖。通观白邦瑞的讲话全文，一股霸权心态和过时思维的气息扑面而来。

还是霸权思维那一套。针对一些经济学家估计中国到2049年经济总量将是美国的三倍多，白邦瑞说：“所以在某种意义上，在这些条件下，中国会控制我们，我们将成为中国的殖民地。”一段时间以来，美国国内一小撮人抹黑中国的言行时而出现，白邦瑞的此番抹黑中国言论可谓是最新翻版，却彻底暴露了其以己度人的霸权思维。多年来，在霸权道路上一路狂奔的美国一些人深信强权就是公理，认为他国一旦实力超过自己，必然也会和自己一样称霸世界，也会像自己一样在他国头上作威作福。

还是极限施压那一套。白邦瑞鼓吹，如果中方不满足美方的条件，美方就退出经贸谈判，不要达成协议。对于经贸谈判，合作有原则，中方有诚意同美方继续谈判，管控分歧，但谈判应该是平等的，体现相互尊重，解决各自合理关切。对于美方的所谓恫吓，中方淡定有底气，这种底气既建立在中国经济过去一年来的良好表现之上，更建立在中方对合作共赢的时代潮流之下的中美关系发展大势的把握之中。从根本上讲，中美经贸合作的本质是互利双赢，美方的所谓恫吓最后会以损害本国利益为代价。

中国无意挑战和取代美国的地位，但有发展的权利。中国从来没有什么“百年马拉松”，中国的发展目标从来都是光明正大的，那就是为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同，正如天安门城楼上的两幅标语“中华人民共和国万岁”和“世界人民大团结万岁”。白邦瑞之流以美国不光彩的历史揣测中国快速发展之未来，把美国自己搞的那套东西，拿来抹黑中国，颠倒黑白，其心可诛。

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