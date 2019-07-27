新华社北京7月26日电 题：再办一场广结良缘、满载而归的盛会——第二届进博会进入“百日冲刺”

新华社记者刘红霞

第二届中国国际进口博览会进入“百日冲刺”，全球招商进展如何？采购对接情况怎样？服务保障如何优化？

国务院新闻办公室26日举行新闻发布会，邀请商务部副部长、进博会组委会办公室主任王炳南，上海市副市长、进博会组委会办公室副主任许昆林，商务部部长助理、进博会组委会办公室副主任任鸿斌介绍相关情况。

招展顺利，企业商业展“一位难求”

与去年首届进博会相比，今年进博会仍由国家综合展、企业商业展和虹桥国际经济论坛组成，时间为11月5日至10日，地点在上海国家会展中心。

不同的是，本届进博会，将呈现规模更大、质量更优、创新更强、层次更高等特点。

“国家综合展展览面积3万平方米。目前已有61个国家确认参展，完成既定工作目标，法国、意大利等15个国家确认担任主宾国。”王炳南说，参展国遍及五大洲。

从企业商业展情况看，第二届进博会已然呈现“一位难求”态势。王炳南介绍，展览面积两次扩大，增至30多万平方米。目前，共有来自150多个国家和地区的3000多家企业参展，参展国家和地区以及企业数量均超过首届。

他还表示，本届进博会参展企业平均展览面积93平方米，比首届增加20%以上。签约参展的世界500强和行业龙头企业超过250家。首发的新产品、新技术预计也将超过首届。

任鸿斌说，去年，美国170多家企业参展，36000多平方米的展地面积位居前三名。今年美国企业“更加踊跃”，参展企业数量超过去年，特别是参展面积比去年多了35%。

“可以看出，中国市场对包括美国企业在内的海内外企业有巨大的吸引力。”他说。

王炳南介绍，截至目前，各省份和部门已经组建39个交易团、近600个交易分团，大力推动民营、外资、中小企业到会洽谈采购，重点邀请专业观众到会，充分调动采购商参会的积极性，并提高了采购商的国际化程度。

共商共议，为经济全球化建言献策

进博会，不只是“买全球、卖全球”的新平台，还是全球政商学界交流互鉴的好平台。

王炳南介绍，本届进博会期间将举行以“开放创新，合作共赢”为主题的第二届虹桥国际经济论坛。论坛下设四场分论坛，议题为“开放、规制与营商环境”“人工智能与创新发展”“世贸组织改革与自由贸易协定”“数字化时代与电子商务创新发展”。

值得一提的是，除世贸组织、联合国贸发会议、联合国工发组织外，本届进博会新增了联合国开发计划署、国际贸易中心等国际组织为合作单位。

“合作单位扩围，进一步提高了进博会的国际性和开放性。”王炳南说。

任鸿斌表示，论坛紧扣全球发展新趋势，聚焦全球经济发展新挑战，突出开放发展和创新引领，为全球政商学界提供一个对话平台。

另外一点值得关注的是，本届虹桥论坛将积极创新运作模式，采取“会员制＋注册制”方式，加快推进市场化、机制化运作，促进可持续发展。

优化服务，全面落实“越办越好”要求

作为世界上首个以进口为主题的国家级博览会，进博会一经提出便广受关注。

如何做到服务保障更优、溢出效应更好？许昆林告诉媒体记者，上海市成立了城市服务保障领导小组，设立了15个服务保障组，制定22个细化方案，全力推进181项重点任务。

他坦言，去年第一次举办进博会，的确存在一些不足。通过梳理，上海市排查出120多个问题和需要改进的地方，实行销项管理、挂图作战。

“先把这120余个问题解决了就是贯彻‘越办越好’的总要求。”他说，同时还将在各方面着力提升，努力做到交易洽谈更便利、物流更通畅、交通更顺畅、城市更靓丽、内外宾接待更暖心。

他举例道，去年主办方针对各方面的客人设置了17种证件，有的人可能因为不同身份而需要挂好几个证件。“去年的17种证件现在已经缩减到5种。”

许昆林介绍，围绕提高贸易便利化水平，上海还发布海关通关须知和海关支持进博会的13条便利措施，建立专门海关服务机构，常年对接进博会，随时响应进博会需求。

“在接下来的100天里，我们将聚焦‘越办越好’，在‘规模更大、质量更优、创新更强、层次更高、成效更好’上继续下大气力，做好各项工作，不断提升进博会的国际化、专业化、市场化、品牌化水平。”王炳南说。

(责编：岳弘彬)