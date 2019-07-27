欧盟回应来了：“不接受”约翰逊“脱欧”主张

英国新首相鲍里斯·约翰逊25日向议会下院发表就任后首次讲话，阐释关联退出欧洲联盟事宜的政策主张。

欧盟方面当天晚些时候回应，说约翰逊呼吁删除协议中“备份安排”内容“当然不可接受”，但欧方准备与英方“建设性合作”，就“脱欧”事宜启动对话。

【强硬喊话】

英国广播公司报道，约翰逊当天告诉下院议员，他致力于“摆脱”现有“脱欧”协议中的“备份安排”，说没有哪个“独立、自尊”的国家会同意放弃“经济独立和政府自治”、接受诸如“备份安排”之类的条款。

为避免北爱尔兰地区与爱尔兰之间恢复“硬边界”，即重新设置实体海关和边防检查设施，“备份安排”要求英国与欧盟在找到北爱尔兰贸易解决方案前尽可能维持现有紧密经贸关系。

作为保险兜底政策，“备份安排”不设期限、不允许单边退出，可能让北爱尔兰受制于欧盟贸易规则，从而实际上将北爱尔兰“留在”欧盟。这是导致“脱欧”协议三次遭英国议会下院否决的主要原因之一。

法新社报道，约翰逊呼吁欧盟“重新考虑”拒绝重谈“脱欧”协议的立场，威胁否则英国不得不“无协议脱欧”。他声称要在10月31日“脱欧”期限前就可能发生的“无协议脱欧”加紧筹备，说英国先前承诺给欧盟的390亿英镑“分手费”可能转而用于筹备工作。

路透社推断，约翰逊打算以“无协议脱欧”形成的经济乱局为威胁，让以德国和法国为首的欧盟同意修改现有“脱欧”协议。

【重申立场】

欧盟“脱欧”谈判首席代表米歇尔·巴尼耶数小时后拒绝约翰逊的要求。他向欧盟成员国代表发送电子邮件，重申一贯立场，说删除“备份安排”的要求“当然不可接受”。

巴尼耶认为约翰逊的论调“相当好斗”，建议欧盟其他27国作好准备，应对英方优先筹划“无协议脱欧”。“无论如何”，欧盟必须“保持冷静、坚持原则方针、显现团结统一”。

他同时不排除与英国对话磋商的可能，说准备“在职权范围内”与英方“建设性合作”，愿意分析英方“任何符合现有协议条款的”方案，他“整个夏天都可以与英方会谈”。

英国首相府一名发言人拒绝回应巴尼耶的立场，以约翰逊刚刚接受相位为由，告诉法新社：“这只第一天。”

欧盟委员会主席让－克洛德·容克25日与约翰逊通话，重申现有“脱欧”协议是可能达成的最好协议；如果英国有意，欧盟委员会今后数周愿与英方会商。英国首相府一名发言人告诉路透社，约翰逊在通话中坚持要求取消“备份安排”。双方同意继续沟通。

爱尔兰是“无协议脱欧”潜在受损失最大的一方。总理利奥·瓦拉德卡同一天说，希望约翰逊没有决意“无协议脱欧”。

【后续走向】

法新社报道，约翰逊在议会下院的演说多次遭反对党议员打断。

欧盟“脱欧”谈判首席代表巴尼耶注意到英国国内对新首相“脱欧”主张的反对声音，认为欧盟“必须仔细跟踪”英国国内后续在“政治和经济方面的反馈与走势”。

欧盟和英国国内反对“备份安排”和反对“无协议脱欧”人士的既定立场目前都没有显现转圜迹象。

路透社报道，欧盟坚决拒绝重谈“脱欧”协议法律条款，但愿意接受改动阐述双方未来关系的“政治宣言”。约翰逊领导的保守党政府依靠北爱尔兰民主统一党维持议会下院多数席位优势。北爱民主统一党坚决反对“备份安排”。而不少约翰逊所属保守党的下院议员决意阻止“无协议脱欧”。

如果欧盟拒绝合作、而约翰逊转而寻求“无协议脱欧”，他可能需要解散议会、提前选举。（海洋）（新华社专特稿）

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