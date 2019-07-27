约翰逊发“最后通牒” 要求与欧盟重谈“脱欧”协议

正式就任首相次日，英国保守党党首鲍里斯·约翰逊25日在议会下院发表讲话，就英国脱离欧洲联盟发出“最后通牒”，要求欧盟重新谈判“脱欧”协议，否则将面临英国以无协议方式“脱欧”。

约翰逊告诉议会下院议员：“我们带着诚意，准备谈判一份（‘脱欧’）替代协议。我们将以最大精力和决心投身谈判。”

他要求欧盟“重新考虑”拒绝重谈协议的立场，因为英国将以无协议“脱欧”作为应对。

他说，他已经让新任内阁部长为无协议“脱欧”做准备，把准备工作视为“高级优先”事务处理。

约翰逊现年55岁，多次强调英国必须在最后期限10月31日以前完成“脱欧”，即使这样做的代价是无协议“脱欧”。

与坚持如期“脱欧”立场相应，约翰逊25日说，英国“在任何情况下”都不会向欧盟委员会提名一名新任委员。英国必须如期“脱欧”，“没有如果，也没有但是”。

新一届欧盟委员会定于11月1日履职。

欧盟发言人米娜·安德烈耶娃25日重申，欧盟不会就“脱欧”协议中涉及爱尔兰边界问题的“备份方案”与英国重新谈判。

安德烈耶娃说，欧盟委员会主席让-克洛德·容克近期将与约翰逊会晤。

“备份安排”旨在避免英国北爱尔兰地区与爱尔兰之间恢复“硬边界”、即重新设置实体海关和边防检查设施，促使一些英国人担心北爱尔兰可能从英国分离，因而成为阻碍英国议会下院批准“脱欧”协议的一个主要因素。爱尔兰誓言，不接受英国取消“脱欧”协议备份安排。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：崔越、杨牧)