“志”“智”双扶助力贵阳脱贫攻坚

在“中国梦·劳动美”社会新风尚引领下，7月24日，全国劳模走进贵阳市开阳县南龙乡田坎村助力脱贫攻坚战。

中国职工国际旅行社总社副总经理王宗昌表示，坚持精准扶贫、精准脱贫，消除贫困、改善民生、实现共同富裕，是我们的共同愿望和美好追求。提高扶贫的针对性和有效性，实施“智力扶贫”，提升“技能扶贫”，助推“产业扶贫”，推动贫困地区早日脱贫，早日走上富裕之路是我们的共同责任和追梦路上的使命担当。

全国劳动模范、首次月球探测工程突出贡献者高凤林，全国优秀共产党员、全国劳动模范郭晋龙，党的十九大代表、全国劳动模范许启金三位全国劳模不远千里来到田坎村，交流经验心得，传授技术，既从思想上、技术上达到了“志”“智”双扶的效果，又用劳模精神、工匠精神激励困难群众。

贵阳市总工会党组书记、副主席严贵钧表示，贵阳市总工会充分利用云计算、大数据和移动互联网技术，建立精准扶贫大数据管理平台，构建扶贫工作综合信息服务体系和运作模式，实现工会帮扶工作精准、快捷、高效，增强困难职工群体对工会帮扶的获得感，推动田坎村贫困户早日“清零”实现小康。

全国劳模一行还考察了田坎村脱贫攻坚工作进展，慰问了贫困户并送上慰问金，向留守儿童和农民工捐赠了“中工学院学习卡”和书包等帮扶物资，通过现场考察并指导村里主打产业茶叶生产发展。

(责编：马靓辉(实习生)、常红)