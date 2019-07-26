中国电商扶贫联盟助力新疆特色农产品走向全国

人民网讯 盛夏新疆瓜果飘香，精准扶贫电商同行。7月24日，中国（新疆）贫困地区特色农产品品牌推介洽谈会暨电商扶贫天山行在乌鲁木齐市启动。此间，7月23日-28日，中国电商扶贫联盟举办中国（新疆）贫困地区特色农产品品牌推介洽谈会，为期6天，联盟成员单位、大型电商平台、农特产品采购商、供应链服务商、特色农产品供应商共聚乌鲁木齐主会场和阿克苏、喀什分会场，合作推动电商扶贫工作。

据统计，中国（新疆）贫困地区特色农产品品牌推介洽谈会在23日-24日两天时间里，达成战略合作60项，达成意向采购26项。

新疆维吾尔自治区人民政府副主席赵冲久在致辞中指出，多年来，新疆自治区新疆扎实推进电商扶贫，2018年农产品网络零售额达到72亿元，增长近45%，2019年继续保持良好的发展势头。

全国人大代表、中华思源工程扶贫基金会副理事长兼秘书长、中国电商扶贫联盟主席李晓林表示，“三区三州”地区是我国脱贫攻坚的“硬骨头”，是全面建成小康社会亟需补足的一块“短板”。在商务部电子商务和信息化司的指导下，中国电商扶贫联盟走进新疆，旨在把当地更多的可电商化、前景广阔、带动性强的农特产品推向全国，促进产销直接对接，让更多的“三区三州”人民群众受益。

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