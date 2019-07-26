原标题：【中国那些事儿】亚投行国际“朋友圈”不断壮大 外媒：为全球可持续发展添翼

中国日报网7月25日电（朱月红）7月13日，为期两天的亚洲基础设施投资银行（以下简称“亚投行”） 理事会第四届年会在欧洲国家卢森堡闭幕。本次理事会大会批准吸收贝宁、吉布提、卢旺达为亚投行新成员，亚投行成员国总数增至100个。成立三年多来，已成为多边开发体系新的重要一员。外媒认为，亚投行的国际“朋友圈”不断壮大，将为推动全球基础设施建设、可持续发展助力。

成员总数破百获赞

图片来源：亚洲基础设施投资银行官网截图

亚投行官网报道称，随着贝宁、吉布提、卢旺达成为亚投行新成员，亚投行成员总数达到100个，这是一个具有里程碑意义的事件。

图片来源：美国消费者新闻与商业频道报道截图

美国消费者新闻与商业频道（CNBC)的报道指出，卢旺达是亚投行三个新成员国之一，加入亚投行，在卢旺达外交部长夏尔·塞齐贝拉(Richard Sezibera)看来是本国的一个重要举措。

菲律宾新闻网站Inquirer.net也关注了亚投行的扩容。报道称，卢旺达财政和经济规划部长乌齐尔·恩达吉马纳（Uzziel Ndagijimana）称赞亚投行“是一家伟大的银行”。

图片来源：印尼《雅加达邮报》报道截图

印尼《雅加达邮报》12日刊文称，亚投行的基础设施投资将会促进发展。14日，《雅加达邮报》再度刊文对中国倡导建立的亚投行进行了积极评价。“中国政府提出建立亚投行的倡议，以及在亚投行成立之后提供强大的支持，我们对此表示感谢。” 文章援引亚投行副行长兼董事会秘书丹尼·亚历山大爵士（Danny Alexander）的话称。

图片来源：《卢森堡时报》报道截图

《卢森堡时报》(Luxembourg Times)的报道也指出，与会代表都为亚投行践行可持续发展的承诺点赞。

此外，卢森堡财政大臣格拉梅尼亚也表态。他认为，这家银行已经成为多边主义的灯塔，其发展已超越人们的预期。“亚投行无疑是世界上最现代化、最国际化的金融机构”。

践行可持续发展承诺

与会代表之所以为亚投行践行可持续发展点赞，是因为相比传统多边开发银行,亚投行更注重应对气候变化和基础设施的可持续性，推动各成员国可持续发展。

亚投行行长金立群表示,亚投行成员占全球人口的78%,占全球GDP的63%。“在所有成员的支持下,我们正在建立一个精简、廉洁、绿色的机构，支持各成员实现可持续发展。”

截至目前，亚投行已批准18个成员的46个贷款项目，贷款总额85亿美元，其中多用于发展可再生能源和绿色基础设施建设。

图片来源：印度媒体《今日商业》报道截图

印度媒体《今日商业》(Business Today)报道称，亚投行向印度一家大型可再生能源集团有限公司提供1亿美元的贷款。

报道还指出，根据亚投行的官方声明，亚投行筹措的资金将进一步用于促进印度可再生能源的应用。

除此之外，报道还援引亚投行副总裁兼首席投资官潘笛安（D.J. Pandian）的话说明亚投行筹措资金对推动可再生能源发展的作用。

“亚投行筹措的资金将能保证印度可再生能源项目建设的资金供应。”他说，“这个贷款项目助力亚投行践行推动亚洲可持续能源发展承诺，降低碳强度。”

图片来源：中东媒体网站The International报道截图

阿联酋于2015年4月加入亚投行，成为该行的永久创始成员国。中东媒体网站The International的报道指出，在此次理事会上，阿联酋强调了欧洲和亚洲之间需要加强合作和联系，以便为可持续基础设施的发展筹集资金。

据悉，此次理事会是亚投行首次在亚洲以外地区举办理事会年会。明年的年会将在北京举行，这将是亚投行继2016年6月在北京举办首届理事会年会之后，再次回到北京举办。

(责编：袁勃)