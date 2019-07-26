新华国际时评：是讲契约精神的企业还是美国政府的爪牙？

新华社北京7月26日电 题：是讲契约精神的企业还是美国政府的爪牙？

新华社记者吴黎明

今天，有两个相关联的消息让人愤怒。一是中国有关部门在对联邦快递未按名址投递快件行为依法调查中发现，联邦快递此前所谓“误操作”的说法与事实不符，其还涉嫌滞留逾百件涉华为公司进境快件；二是在中国珠海等地设有工厂的美国代工企业“伟创力”，曾在美国政府将华为公司列入“实体清单”后，私自扣押华为数亿元人民币的物料和设备达1个多月之久，给华为造成了严重的损失。

契约精神是企业经营的底线。联邦快递也好，“伟创力”也罢，都是国际上有一定信誉与知名度的企业，重诺守信、讲契约精神是其开展业务经营的起码要求。然而，联邦快递不仅公然撒谎，而且还涉嫌滞留涉华为公司进境快件，分明是对用户合法权益的公然侵犯，是对契约精神的公然践踏。“伟创力”居然在中国的领土上扣押华为的物料和设备，其奉行的不是契约精神，而是强盗逻辑。就好比你送稻谷去碾米厂加工，碾米厂不仅不给你加工，反而扣留稻谷不还，真是岂有此理！

联邦快递与“伟创力”都拿美国政府所谓的“实体清单”做挡箭牌，殊不知，在中国的土地上经营做生意就必须按照中国的法律办事，而不是极力配合美国政府的“长臂管辖”，做其打手与爪牙。

我们需要提醒一下联邦快递与“伟创力”，曾经的“治外法权”在中国土地上早已成为历史陈迹，在中国领土上只有中国法律才具最高效力。一边赚着中国人的钱，一边充当美国政府的爪牙，那是痴心妄想。

今日之中国是法治国家，今日之中国致力于扩大对外开放，中国欢迎全世界的企业来华做生意。但是，所有在华外国企业必须遵守中国法律法规，遵守市场规则和契约精神，没有谁能例外。任何无视中国法律法规、充当外国政府打手与爪牙的企业，中国人民都不欢迎。

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