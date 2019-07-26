原标题：王毅：中拉合作不针对第三方，不受第三方影响

新华社巴西利亚7月25日电（记者周星竹）7月25日，国务委员兼外交部长王毅在与巴西外长阿劳若共见记者时表示，中国奉行全方位外交，愿意同世界上所有国家发展友好合作关系。中拉合作符合双方需要，既不针对第三方，也不受第三方影响。

王毅说，拉丁美洲是充满生机和活力的大陆，与中国有着巨大合作潜力。拉美和加勒比各国都是发展中国家和新兴经济体，与中国之间存在广泛共同利益。中国和拉美虽然相距遥远，但彼此有着悠久交往，相互怀有友好感情。2014年习近平主席在巴西出席了中拉领导人首次会晤，双方确定建立平等互利、共同发展的全面合作伙伴关系，宣布成立中拉论坛。这些年来，在中拉双方共同努力下，中拉合作不断拓展深化，保持健康发展势头，正在走出一条顺应时代潮流、符合各方利益的跨地区合作新路。

王毅表示，中拉合作最鲜明的特色就是平等尊重。中方与拉美朋友开展合作，无论国家大小，无论制度异同，一律坚持平等相待，相互照顾对方的核心和重大利益，坚持尊重各自选择的政治体制和发展道路，坚持不干涉别国的内政。

中拉合作最实质的内涵就是共同发展。我们愿意发挥中国在市场、资金、产业上的优势，助力拉美突破发展瓶颈，提升自主发展能力，实现可持续增长。中国已同拉美19国签署了共建“一带一路”合作协议，带动中拉合作优化升级、创新发展。中拉贸易总体平衡，去年已突破3000亿美元，今年上半年又有近25%的增长。在拉投资兴业的中国企业已超过2000家，累计为当地创造180多万个就业岗位。双方在能源、基础设施建设、农业开发、汽车制造、数字经济等领域合作有力带动了当地经济社会发展，为拉美人民带来了看得见、摸得着的福祉。

中拉合作最宝贵的取向就是开放包容。中拉合作本质是南南合作，是双方的自主和自愿选择，是彼此之间的相互帮助。中国在拉美从来没有什么地缘政治考虑，从不寻求打造势力范围，也不参与所谓战略博弈。中拉合作符合双方需要，既不针对第三方，也不受第三方影响。拉美各国都是主权独立国家，我们乐见拉美国家同其他任何国家发展关系，尊重这一地区历史上形成的紧密联系。我们认为，各方与拉美的合作可以并行不悖，相互补充，相互促进。我们也愿意在尊重地区国家意愿基础上开展三方合作、多方合作，做大利益蛋糕，实现多赢共赢。

王毅表示，今年11月，习近平主席将第五次踏上拉美土地，相信将为中拉关系发展注入新动力。巴西是有世界影响的拉美大国，中方重视并支持巴西在地区和国际事务中发挥更大的作用。我们也愿同巴方一道，推动中拉关系不断取得新的发展。

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