综合消息：金正恩指导新型战术制导武器射击 美韩对朝鲜再次试射“发射体”深表关切

新华社北京7月26日电 综合新华社驻外记者报道：据朝中社26日报道，朝鲜最高领导人金正恩25日指导了新型战术制导武器的威力展示射击。此前，韩国军方25日称，朝鲜当天发射两枚“发射体”。韩国和美国对此深表关切，表示朝方这一做法无助于缓和半岛紧张局面，敦促朝鲜遵守联合国安理会决议。

朝中社报道说，为给不顾朝鲜再三警告、企图引进尖端攻击性武器并开展军事演习的韩国军方好战势力以“严重警告”，金正恩25日组织指导了新型战术制导武器的射击。通过此次射击，新型战术制导武器体系的各项战斗性能指标再次得到令人满意的检验。报道没有提及该型武器的具体类型或名称。

报道说，金正恩强调，希望韩国政府能及时认清事态发展的危险性，停止引入最新武器和开展军演等行动，早日回到去年4月和9月两次朝韩领导人会晤达成的共识上来。

韩国总统府青瓦台25日发表声明说，青瓦台国家安保室室长郑义溶当天下午主持召开国家安全委员会常任委员会会议。与会常任委员分析认为，朝鲜的发射物是“新型短程弹道导弹”。朝方做法无助于缓和半岛军事紧张局面，韩方对此“深表忧虑”。委员会接下来将依据韩美进一步的联合评估作出最终判断。

美国国务院发言人奥尔塔格斯在25日的例行记者会上敦促朝方停止挑衅，并希望有关各方遵守联合国安理会决议。但她同时表示美方将继续与朝鲜展开外交接触，并希望能推进美朝之间的工作磋商。

美国国务卿蓬佩奥当天在回答媒体有关朝鲜试射导弹提问时表示，各方都在为谈判做准备并增加筹码。他仍相信美朝之间可以通过外交谈判解决问题，并期待未来数周内双方能展开工作磋商。

按照韩军联合参谋本部发布的消息，25日清晨5时34分和5时57分，朝鲜先后两次从江原道元山一带向朝鲜半岛东部海域试射“发射体”。韩国媒体援引军方人士披露的信息报道，依据韩方和美方分析，朝方“发射体”飞行高度大约为50公里，飞行距离分别为430公里和690公里。

6月30日，金正恩与美国总统特朗普在板门店举行会面和会谈。特朗普在会谈后对媒体表示，美朝双方将在未来两三周重启工作磋商。朝鲜外务省发言人本月16日表示，美韩一旦启动计划于8月进行的“19-2同盟”联合军演，将会给朝美工作磋商带来影响。（参与记者：江亚平、程大雨、耿学鹏、陆睿、刘品然、刘晨）

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